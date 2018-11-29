Украина требует закрыть Босфор для российского флота

Украина будет добиваться закрытия пролива Босфор для российских кораблей в связи с военным инцидентом в районе Керченского пролива. Об этом заявил командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, выступая на II Международной конференции по вопросам морской безопасности в Киеве в четверг, 29 ноября.

"Я уверен, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина. В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно п. 19-м, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", - сказал Воронченко.

Позднее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил журналистам в Берлине, что Запад должен принять зеркальные меры в отношении России за ограничение судоходства в Азовском море. "Консультации сейчас продолжаются. Мы ожидаем от наших международных партнеров очень жесткой реакции в отношении агрессора. Я глубоко убежден в том, что единственным правильным вариантом этих действий должна быть абсолютная зеркальность в отношении России. Если Россия запрещает свободное судоходство, например, то весь цивилизованный мир должен принять зеркальные меры против РФ", - подчеркнул Гройсман.

25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Три украинских моряка получили ранения. Украинские корабли были доставлены в порт Керчи, а 24 украинских моряка арестованы по обвинению в нарушении государственной границы РФ. Германия призвала Россию и Украину к деэскалации кризиса.

Смотрите также:

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России Сотрудничество между Украиной и Россией - на бумаге "Все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по соглашению Украины и России... " Это слова из преамбулы Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенного в 2003 году.

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России Конфликты в Керченском проливе: на каком основании? Согласно международному праву, торговые суда и военные корабли должны пользоваться в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Однако после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года реальность в Азовском море начала все дальше отдаляться от этого правового принципа.

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России ЕС критикует Россию Ситуация обострилась с открытием Керченского моста, соединяющего Таманский полуостров с Крымом. До этого, говорится в резолюции Европарламента от 25 октября 2018 года, проверки Россией кораблей в Азовском море совершались выборочно и не нарушали свободного движения судов и грузов. Но с весны 2018 года, по словам пресс-службы ЕС, Москва демонстративно создает препятствия для торгового судоходства.

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России "Чрезмерные" проверки в Азовском море Суда, следующие из украинских портов и в украинские порты, на несколько часов задерживаются российскими пограничниками для досмотра. Порты, торговцы и перевозчики несут значительные убытки. Согласно данным, предоставленным Киевом, по состоянию на конец сентября 2018 года усиленным проверкам подверглись более 200 судов, среди которых 120 были под флагами стран ЕС.

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России Аргументы России Тем временем российская сторона обвиняет в эскалации в Азовском море украинцев. Так, в конце марта 2018 года Украина задержала в Азовском море и впоследствии конфисковала зарегистрированное в Крыму рыболовецкое судно "Норд".

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России Керченский кризис Самый крупный до сих пор инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда рейд украинских военных кораблей из Одессы в Азовское море завершился обстрелом со стороны российских пограничников, которые утверждали что украинцы нарушают российскую границу, и задержанием украинских военных. Все три судна были задержаны и отправлены в порт Керчи.

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России "Незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды" ФСБ России заявляет, что украинские корабли "незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды". На заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский объяснил силовое задержание кораблей тем, что "было подозрение, что они могли перевозить радикалов, которые угрожали взорвать Керченский мост".

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России "Чей Крым" - на этот раз об этом речь не идет Как рассказал DW профессор мюнхенского Университета бундесвера Даниэль-Эразмус Хан, вопросы прохождения Керченского пролива регулируются так же, как и вопросы прохождения Босфора или любого другого пролива мира. "Согласно Конвенции по морскому праву от 1982 года, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. Для этого не нужны никакие разрешения России", - отметил эксперт. Автор: Евгений Тейзе

