 Украина требует закрыть Босфор для российского флота | Новости из Германии об Украине | DW | 29.11.2018

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Украина

Украина требует закрыть Босфор для российского флота

Глава ВМС Украины Воронченко считает, что мир должен наказать Россию за инцидент в Керченском проливе. Премьер Украины Гройсман призвал Запад принять зеркальные меры против РФ за блокаду судоходства в Азовском море.

Российский корабль в Босфорском проливе

Российский корабль в Босфорском проливе

Украина будет добиваться закрытия пролива Босфор для российских кораблей в связи с военным инцидентом в районе Керченского пролива. Об этом заявил командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, выступая на II Международной конференции по вопросам морской безопасности в Киеве в четверг, 29 ноября.

Контекст

В Германии широко обсуждают и комментируют вооруженный конфликт у Крымского моста и объявление в Украине военного положения, пытаясь разобраться в подоплеке этих событий. (27.11.2018)

В Европе идут дискуссии о том, как реагировать на инцидент в Керченском проливе: какими методами способствовать снятию напряженности в регионе и следует ли наказать Россию за эскалацию насилия. (28.11.2018)

"Я уверен, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина. В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно п. 19-м, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", - сказал Воронченко.

Позднее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил журналистам в Берлине, что  Запад должен принять зеркальные меры в отношении России за ограничение судоходства в Азовском море. "Консультации сейчас продолжаются. Мы ожидаем от наших международных партнеров очень жесткой реакции в отношении агрессора. Я глубоко убежден в том, что единственным правильным вариантом этих действий должна быть абсолютная зеркальность в отношении России. Если Россия запрещает свободное судоходство, например, то весь цивилизованный мир должен принять зеркальные меры против РФ", - подчеркнул Гройсман.

25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Три украинских моряка получили ранения. Украинские корабли были доставлены в порт Керчи, а 24 украинских моряка арестованы по обвинению в нарушении государственной границы РФ. Германия призвала Россию и Украину к деэскалации кризиса.

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    Автор: Евгений Тейзе


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