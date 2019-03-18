 Украина расширила санкции в отношении России | Новости из Германии об Украине | DW | 20.03.2019

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Украина

Украина расширила санкции в отношении России

В обновленный санкционный список Киева входят 848 граждан и 294 компании из России. В их числе - причастные к инциденту в Керченском проливе, а также организаторы выборов в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Петр Порошенко на фоне флага Украины (фото из архива)

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 20 марта, подписал указ о расширении санкций в отношении российских граждан и компаний. В обновленный список входят 848 граждан и 294 компании из России. С инициативой ограничительных мер выступили украинское правительство, Служба безопасности Украины (СБУ), а также Национальный банк Украины (НБУ). Cанкции Киева "были синхронизированы" с аналогичными шагами Евросоюза и США в отношении Москвы, написал Порошенко в своем микроблоге Twitter.

В числе подпавших под санкции - граждане и фирмы, которые участвовали "в процессе строительства транспортного перехода через Керченский пролив", причастные к "вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров" в конце 2018 года, а также к "незаконному удержанию украинских моряков", говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Кроме того, расширение ограничительных мер затрагивает организаторов выборов в самопровозглашенных республиках "ДНР" и "ЛНР", а также лица и компании, которые "незаконно получили и используют музейные коллекции, принадлежащие Украине", отмечает СНБО.

Кого включили в черный список

Как отмечает "Интерфакс, под украинские санкции попали, в частности, 15 строительных компаний, зарегистрированных в Крыму и России, в том числе ООО "СГМ-Мост", ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж" (все - Москва, РФ).

Контекст

11 марта Апелляционный суд Амстердама рассмотрит жалобу музеев аннексированного Крыма на решение о возврате Украине скифского золота, которое выставляли в Нидерландах. DW c фактами о деле. (11.03.2019)

Поводом для преследования со стороны пророссийских сепаратистов может стать принадлежность и к какому-либо религиозному меньшинству, и ЛГБТ-сообществу, и проукраинская позиция. (16.02.2019)

Российский адвокат Николай Полозов, координирующий работу по освобождению украинских моряков в РФ, рассказал DW о перспективах признания их военнопленными и освобождения до вынесения приговора. (28.12.2018)

Кроме того, в список включены: АО "Институт "Гипростроймост - Санкт-Петербург", ООО "Мостотряд №75", строительная холдинговая компания "Старый город - КАРСТ" (все - Санкт-Петербург), ООО "Портгидрострой", федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" федерального дорожного агентства", АО "Фирма ДЕКО" (все - Краснодарский край, РФ).

Под санкции попали также: АО "Краснодаргазстрой" и ООО "Мостдорстрой" (обе - Краснодар, РФ), ООО "КБК Групп" (Сочи, РФ) и АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск" (Алдан, РФ). В список также включены зарегистрированные в Крыму ООО "Боспорэкострой" и ООО "ГидроПромСтрой.

На основании предложений НБУ продлены санкции в отношении четырех банков "с капиталом государства-агрессора". В их числе - "Сбербанк", ВТБ, и "Проминвестбанк".

Украинские санкции за аннексию Крыма

В сентябре 2015 года Украина ввела санкции в отношении ряда физических и юридических лиц (в основном из России) в ответ на российскую аннексию украинского полуострова Крым и вмешательство Москвы в события на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты установили контроль над рядом районов Донецкой и Луганской областей.

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    Автор: Ирина Филатова


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