 Украина проиграла России ″железнодорожное дело″ в ВТО | Новости из Германии об Украине | DW | 30.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Украина проиграла России "железнодорожное дело" в ВТО

Эксперты посчитали, что Россия, опасаясь за жизнь и здоровье своих специалистов по сертификации, имела основания не разрешать их выезд на украинские предприятия.

Поезд из Львова в Москву

Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) в понедельник, 30 июля, обнародовала результаты рассмотрения иска Украины к России по поводу ограничения поставок в РФ железнодорожного оборудования, производимого украинскими предприятиями. В ВТО отвергли большую часть претензий Киева.

Украина обратилась в ВТО в связи с тем, что, начиная с 2014 года, Москва без достаточных оснований стала массово приостанавливать действие сертификатов соответствия выданных ранее украинским производителям железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и прочего железнодорожного оборудования. Одновременно в РФ отказались признавать сертификаты, выданные украинским производителям в Беларуси и Казахстане. В Киеве посчитали, что в результате таких действий экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 годы сократился более чем в 20 раз - с 2,6 млрд долларов до 95 млн. И обратились с претензиями в ВТО.

Контекст

Украина ведет переговоры с Западом о новых санкциях против России. Министерство транспорта Украины обвиняет РФ в блокаде Азовского моря. (21.07.2018)

Новые российские санкции могут коснуться нескольких сотен физических лиц и около сотни компаний. Среди рассматриваемых мер - блокировка активов в России и запрет на вывоз капитала. (19.07.2018)

Речь шла об антидемпинговых пошлинах, введенных Украиной в отношении нитрата аммония российского производства. Арбитраж ВТО удовлетворил подавляющее большинство претензий со стороны России. (20.07.2018)

Эксперты ВТО признали правомерным отказ России от сертификации украинской продукции. Как указано в сообщении, опубликованном на сайте организации, безопасность в Украине в 2014-2016 годах отличалась от общей в регионе, и РФ, опасаясь за жизнь и здоровье своих специалистов по сертификации, имела основания не разрешать их выезд на украинские предприятия. При этом в ВТО согласились, что российские инспекторы могли провести сертификацию украинской продукции за пределами Украины.

Не первое поражение

20 июля ВТО частично удовлетворила требования РФ по делу против Украины относительно импортных пошлин на аммиачную селитру.  Эксперты заявили о нарушении хода антидемпингового расследования в отношении группы компаний "Еврохим". И в первом, и во втором случае Украина может оспорить принятые решения.

Смотрите также:

  • Человек с плакатом против российских товаров на Украине

    По следам бойкота и эмбарго: российские товары в украинских магазинах

    От бойкота к эмбарго

    После начала российско-украинского конфликта ряд украинских активистов инициировали кампанию против российских товаров на Украине. С января 2016 года страны ввели взаимное эмбарго на ряд продовольственных товаров. Смогли ли украинцы полностью отказаться от российского производителя?

  • Косметика и средства по уходу

    По следам бойкота и эмбарго: российские товары в украинских магазинах

    Косметика и средства по уходу - вне эмбарго

    В украинском списке запрещенной для ввоза продукции 43 наименования продуктов питания, а вот бытовой химии и средств гигиены в этом списке нет. Поэтому, именно российская косметика до сих пор остается самой доступной и покупаемой на Украине.

  • Российская зубная паста

    По следам бойкота и эмбарго: российские товары в украинских магазинах

    Зубная паста до сих пор в спросе

    Российские средства гигиены для полости рта в широком ассортименте представлены в магазинах Украины. Зубная паста производства РФ находится в той же ценовой категории, что и ее украинский аналог.

  • Гигиенические прокладки российского производства

    По следам бойкота и эмбарго: российские товары в украинских магазинах

    Средства женской гигиены - из России или без маркировки

    Гигиенические прокладки и тампоны, которые можно найти на полках украинских магазинов, в основном привезены из России. Очень часто эти товары не имеют специального обозначения страны производства.

  • Российская косметика на Украине

    По следам бойкота и эмбарго: российские товары в украинских магазинах

    Придумано в России, "Сделано на Украине"

    С января 2015 года, практически спустя год после начала бойкота российских товаров на Украине, российский косметический бренд "Чистая линия" открыл там свой филиал. Теперь продукция этой марки производится на территории Украины, что позволяет назвать товар украинским.

  • Детские подгузники

    По следам бойкота и эмбарго: российские товары в украинских магазинах

    Детские подгузники из России - незаменимы?

    Детским подгузникам российского производства оказалось сложно найти украинский или европейский аналог. Большинство украинских семей до сих пор отдает предпочтение именно российскому производителю. Главная причина - это соотношение цена - качество.

  • Детские товары в украинском супермаркете

    По следам бойкота и эмбарго: российские товары в украинских магазинах

    Рынок детских товаров - за Россией

    В основном, весь рынок детских товаров на Украине до сих пор заполнен российскими производителями. Исключением стало только детское питание, которое попало под украинское эмбарго.

  • Российский соки в украинском супермаркете

    По следам бойкота и эмбарго: российские товары в украинских магазинах

    Продовольственных товаров практически не осталось

    В украинских сетевых супермаркетах, которые заранее готовились к введению эмбарго на российские товары, запасы продукции производства РФ практически закончились. Сегодня продукты питания, выпущенные в России, на полках украинских магазинов можно найти с трудом.

    Автор: Анастасия Магазова


Смотреть видео 00:59
Now live
00:59 мин

Какие российские товары можно найти в украинских магазинах?

 

Контекст

По следам бойкота и эмбарго: российские товары в украинских магазинах

Из украинских магазинов исчезли продукты питания российского производства, но потребительские товары остались в ассортименте. О том, что еще можно купить российского на Украине, - в галерее DW. (06.09.2016)  

Ссылки в интернете

Заключение ВТО

Аудио- и видеофайлы по теме

Украинская коррупция на ощупь и в виртуальной реальности (24.07.2018)  

Какие российские товары можно найти в украинских магазинах?  

Отказ от свободной торговли: Москва усиливает давление на Киев  

Самые читаемые

Лучшие и худшие паспорта на постсоветском пространстве  

Вмешательство РФ в выборы назвали в Великобритании "верхушкой айсберга"  

Трамп вступил в конфронтацию с New York Times  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно