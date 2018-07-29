Украина проиграла России "железнодорожное дело" в ВТО

Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) в понедельник, 30 июля, обнародовала результаты рассмотрения иска Украины к России по поводу ограничения поставок в РФ железнодорожного оборудования, производимого украинскими предприятиями. В ВТО отвергли большую часть претензий Киева.

Украина обратилась в ВТО в связи с тем, что, начиная с 2014 года, Москва без достаточных оснований стала массово приостанавливать действие сертификатов соответствия выданных ранее украинским производителям железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и прочего железнодорожного оборудования. Одновременно в РФ отказались признавать сертификаты, выданные украинским производителям в Беларуси и Казахстане. В Киеве посчитали, что в результате таких действий экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 годы сократился более чем в 20 раз - с 2,6 млрд долларов до 95 млн. И обратились с претензиями в ВТО.

Эксперты ВТО признали правомерным отказ России от сертификации украинской продукции. Как указано в сообщении, опубликованном на сайте организации, безопасность в Украине в 2014-2016 годах отличалась от общей в регионе, и РФ, опасаясь за жизнь и здоровье своих специалистов по сертификации, имела основания не разрешать их выезд на украинские предприятия. При этом в ВТО согласились, что российские инспекторы могли провести сертификацию украинской продукции за пределами Украины.

Не первое поражение

20 июля ВТО частично удовлетворила требования РФ по делу против Украины относительно импортных пошлин на аммиачную селитру. Эксперты заявили о нарушении хода антидемпингового расследования в отношении группы компаний "Еврохим". И в первом, и во втором случае Украина может оспорить принятые решения.

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