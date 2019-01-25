Украина обсудила с Facebook меры против вмешательства в выборы

Представители министерства информационной политики Украины намерены сотрудничать с Facebook в рамках обеспечения информационной безопасности в ходе президентских выборов в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в субботу, 25 января.

Как следует из сообщения, 23 января министр информационной политики Украины Юрий Стець и два высокопоставленных представителя ведомства встретились с руководителем направления публичной политики Facebook в Центральной и Восточной Европе Габриэллой Чех и руководителем направления публичной политики Facebook по вопросам выборов Аникой Геисел.

Габриэлла Чех отметила, что Facebook планирует серьезно усилить меры безопасности во время предвыборной кампании в Украине. К подобным мерам, пояснил Юрий Стець, относится, в частности, верификация страниц украинских органов власти, противодействие фейковым новостям. По данным министерства, удалось обнаружить две сети ботов использовавшихся для информационных операций в Украине. При этом одна из них управлялась из России.

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Смотрите также:

Смотреть видео 13:47 Now live 13:47 мин Поделиться Двоевластие в Венесуэле. Выборы в Украине. Гоголь-центр Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3CEnl Двоевластие в Венесуэле. Выборы президента в Украине. Гоголь-центр в ФРГ. DW Новости (25.01.19)