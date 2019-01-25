 Украина обсудила с Facebook меры против вмешательства в выборы | Новости из Германии об Украине | DW | 26.01.2019

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Украина

Украина обсудила с Facebook меры против вмешательства в выборы

Facebook планирует усилить меры безопасности во время предвыборной кампании в Украине. В частности, речь идет о верификации страниц украинских органов власти и противодействии фейковым новостям.

Некто работает сразу в нескольких аккаунтах Facebook

Представители министерства информационной политики Украины намерены сотрудничать с Facebook в рамках обеспечения информационной безопасности в ходе президентских выборов в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в субботу, 25 января.  

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Как следует из сообщения, 23 января министр информационной политики Украины Юрий Стець и два высокопоставленных представителя ведомства встретились с руководителем направления публичной политики Facebook в Центральной и Восточной Европе Габриэллой Чех и руководителем направления публичной политики Facebook по вопросам выборов Аникой Геисел.

Габриэлла Чех отметила, что Facebook планирует серьезно усилить меры безопасности во время предвыборной кампании в Украине. К подобным мерам, пояснил Юрий Стець, относится, в частности, верификация страниц украинских органов власти, противодействие фейковым новостям. По данным министерства, удалось обнаружить две сети ботов использовавшихся для информационных операций в Украине. При этом одна из них управлялась из России. 

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года.

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В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной. (03.01.2019)  

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