 Украина не готова к прямым поставкам газа из России | Новости из Германии об Украине | DW | 02.01.2020

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Украина

Украина не готова к прямым поставкам газа из России

По словам вице-премьера Кулебы, газовый рынок Украины должен функционировать по европейским нормам. "Газпром", возможно, станет одним из игроков, но "без коррупции, шантажа и "газовой иглы", считает он.

Газовая компрессорная станция Укртрансгаз в городе Боярка

Газовая компрессорная станция Укртрансгаз в городе Боярка

Украина не готова вернуться к прямым поставкам газа из России. Киев допускает присутствие российской компании "Газпром" в своем энергетическом секторе, только если это будет происходить в соответствии с европейскими нормами. Такое мнение высказал украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Интервью с ним в четверг, 2 января, опубликовало агентство "Интерфакс-Украина".

"Считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам", - заявил он. При этом заместитель председателя правительства добавил, что его цель состоит в том, чтобы "газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза, Третьего энергетического пакета", чтобы энергетика страны "была интегрирована в европейскую" и действовала по нормам ЕС.

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По словам Кулебы, российская корпорация не будет иметь в Украине монополии, не сможет навязывать свои условия. "Мы не можем запретить компаниям покупать газ у "Газпрома" в соответствии с их договоренностями, но "Газпром" будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам", - подчеркнул вице-премьер, добавив, что компания будет лишь "одним из игроков".

Без шантажа и "газовой иглы"

Украина уже никогда не станет крупнейшим клиентом "Газпрома", так как диверсификация и функционирование газового рынкана европейских условиях не позволят этому случиться, считает Дмитрий Кулеба.

"Возможно, теоретически, "Нафтогаз" будет покупать напрямую у "Газпрома" на определенном этапе", но исключительно в рамках рыночных механизмов, "без коррупции, шантажа и без "газовой иглы", добавил он.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" 30 декабря согласовали вопрос транзита природного газа после 31 декабря 2019 года. Соответствующие документы были подписаны после пяти дней переговоров в Вене. Украина получит не менее 7 млрд долларов (в пересчете - 6,26 млрд евро) за пять лет действия соглашения. При необходимости стороны смогут продлить контракт еще на десять лет.

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    Автор: Андрей Гурков


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