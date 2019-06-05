 Украина и сепаратисты уведомили СММ ОБСЕ о разведении сил у станицы Луганская | Новости из Германии об Украине | DW | 30.06.2019

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Украина

Украина и сепаратисты уведомили СММ ОБСЕ о разведении сил у станицы Луганская

СММ ОБСЕ заявили, что ситуация в зоне разведения правительственных сил Украины и вооруженных сепаратистов в районе станицы Луганской "спокойная и стабильная".

Наблюдатели СММ ОБСЕ в Донбассе (Фото из архива)

Наблюдатели СММ ОБСЕ в Донбассе (Фото из архива)

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в воскресенье, 30 июня, сообщила, что Украина и сепаратисты самопровозглашенной "ЛНР" уведомили о завершении разведения войск в согласованном районе у станицы Луганской. Как отмечается в сообщении, соответствующая вербальная нота от МИД Украины была получена 29 июня, 30 июня аналогичное извещение прислали представители вооруженных формирований в неподконтрольных украинской власти районах Луганской области.

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Ранее СММ ОБСЕ информировала, что 26 июня ее наблюдатели зафиксировали начало процесса разведения сил, в рамках которого украинские военнослужащие и члены вооруженных формирований покинули свои передовые позиции вместе с оружием. Одновременно стороны конфликта начали создание новой инфраструктуры за пределами зоны разъединения.

Как отмечается в заявлении СММ ОБСЕ, ситуация в зоне разведения "спокойная и стабильная". Миссия будет продолжать отслеживать ситуацию и докладывать о ней.

Разведение сил у станицы Луганской было частью нового механизма пошагового прекращения огня в Донбассе, выработанной представителями Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду, 5 июня. Начало разведения было запланировано на 10 июня, однако сорвалось из-за резкой эскалации конфликта. С начала вооруженного конфликта на востоке Украины между правительственными силами и пророссийскими сепаратистами, получающими поддержку от Москвы, было заключено уже более 25 перемирий, однако ни одно из них так и не было выполнено в полной мере.

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