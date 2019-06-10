 Украина и Россия ведут в Гааге борьбу за море | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 10.06.2019

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Украина

Украина и Россия ведут в Гааге борьбу за море

В Гааге проходят предварительные слушания иска Украины о нарушениях РФ международной конвенции по морскому праву. Киев обвиняет Москву в искусственном затягивании судебного разбирательства.

В зале суда

В зале суда

В международном арбитражном суде в Гааге - Постоянной палате третейского суда (ППТС) - в понедельник, 10 июня, началось рассмотрение иска Украины о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву применительно к акваториям Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Делегации Украины и России возглавляют замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач.

РФ сомневается в юрисдикции гаагского арбитража

Нынешние слушания носят предварительный характер. Российская сторона пытается доказать, что арбитражный суд в Гааге не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела.

Дмитрий Лобач

Дмитрий Лобач

"Понятно, что суть претензий Украины заключается в суверенитете России над Крымом и морскими зонами, - заявил Дмитрий Лобач на открытии предварительного этапа процесса в Постоянной палате третейского суда. - Несмотря на то, что Россия высоко ценит этот трибунал, он не может определить, какое государство суверенно над Крымом".

Украина, выступающая стороной обвинения, представит свою позицию в трибунале 11 июня. Киев подчеркивает, что это не территориальный спор, не спор о делимитации границ и не судебное разбирательство о незаконной аннексии Крыма. В украинском МИДе подчеркивают, что речь идет "о праве Украины на прилегающие к полуострову морские зоны".

Впрочем, значительная часть первого, российского, дня в рамках процесса так или иначе касалась именно крымского вопроса. Комментируя первый день судебных слушаний, Елена Зеркаль, подчеркнула, что "Россия пытается поставить под сомнение украинский суверенитет в Крыму". "Слушая все аргументы России, следует помнить одно: Крым - это Украина", - напомнила украинский замминистра иностранных дел.

Украина обвиняет РФ в незаконном использовании ресурсов

Елена Зеркаль в зале Гаагского суда

Елена Зеркаль в зале Гаагского суда

В ходе слушаний  Украина пытается доказать, что Россия незаконно пользуется природными ресурсами в акватории Черного и Азовского морей. Украинские эксперты по поручению МИД работали над оформлением  списка нарушений три года. Меморандум с 500 приложениями был передан суду в начале 2018 года.

В Украине предварительно уже посчитали сумму ущерба, нанесенного Россией, однако цифру пока не озвучивали, объясняя это тем, что точная сумма будет установлена судом.

Список обвинений Украины в адрес России достаточно внушителен. В числе прочего, Москва обвиняется в незаконном регулировании использования недр в морских зонах Украины с 2014 года, незаконном присвоении Одесского месторождения газа и месторождений углеводородов вблизи Крыма и вывоза принадлежащей Украине буровой установки из Одесского месторождения. Среди других претензий украинской стороны - попытка России регулировать рыболовство в украинских морских зонах, блокировка транзита через Керченский пролив, строительство Крымского моста.

Украинская делегация в зале суда

Украинская делегация в зале суда

 Однако даже в том случае, если суд признает свою юрисдикцию, слушания по данному иску могут начаться не раньше 2021 года. "Россия делает все для затягивания дела. Поэтому она оспаривает юрисдикцию трибунала...Цель России традиционная - избежать рассмотрения дела по существу и ответственности", - написала замглавы МИД Украины Зеркаль в своем Facebook 10 июня.

Слушания в Гааге носят закрытый характер

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Слушания в международном арбитражном суде в Гааге часто проходят в закрытом режиме, и нередко по требованию сторон остаются конфиденциальными даже решения суда. На этот раз на закрытом характере слушаний в Гааге настояла Россия. Журналисты и общественность могут услышать лишь одно заявление главы делегации, обычно длящееся около получаса. Само же заседание до вечера проходит в закрытом режиме.

Данный процесс приобрел дополнительную остроту в связи с событиями осенью 2018 года. Тогда в Керченском проливе вооруженными силами РФ были задержаны три украинских корабля и их экипажи, обвиненные в незаконном пересечении государственной границы. Поэтому вопрос о праве Украины на морские зоны, прилегающие к Крыму, стоит крайне остро.

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