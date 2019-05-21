Украина и Польша: объединенные границей, разделенные историей

У польско-украинского приграничного региона немало экономических преимуществ. Но незалеченные исторические травмы осложняют жизнь людям по обе стороны границы. Репортаж DW.
Булыжная мостовая со множеством выбоин перед зданием горсовета в украинском городке Мостиска нуждается в срочном ремонте. Две скамейки в крошечном парке напротив тоже неплохо бы покрасить заново. Но сделать это некому.
"Два года назад, когда мы только начали ремонтировать площадь перед горсоветом, у нас было четыре бригады по пять человек. Сейчас я не могу найти рабочих", - сокрушается глава местного городского совета Сергей Сторожук.
По официальным данным, в городе живут девять тысяч человек, в действительности людей существенно меньше - многие уехали на работу в соседнюю Польшу. Граница с ЕС находится всего в 15 километрах от Мостиски.
"Знаете, как говорят у нас в городе? Если так пойдет дальше, в Мостиске останутся работать только три человека: руководитель горсовета, его заместитель и представитель местного самоуправления. Все остальные будут на пенсии", - вздыхает Сергей Сторожук.
Жить у границы выгодно
Впрочем, у географического расположения Мостиски есть и преимущества: большинство жителей города имеют возможность ежедневно пересекать границу с Польшей, чтобы заработать как минимум несколько евро. Поездка на автобусе до украинско-польской границы длится около получаса. Над входом в магазинчики на украинской стороне, где продают алкоголь и сигареты, красуются вывески Shop - чувствуется приближение Запада.
Пачка сигарет здесь стоит чуть меньше одного евро. Но уже в нескольких сотнях метров, на польском приграничном рынке Медыка, ее цена поднимается вдвое. Особо смелые могут купить также украинскую водку сомнительного происхождения по смехотворно низкой цене.
Через украинско-польскую границу разрешается пронести две пол-литровых бутылки водки и две пачки сигарет. Для украинских "муравьев", как называют тех, кто регулярно пересекает границу, каждая "ходка" приносит прибыль в пять-семь евро. На эти деньги они покупают продукты на польской стороне. "Вкуснее всего творог, молоко и колбаса", - говорят люди, возвращающиеся с тяжелыми сумками пешком в Украину.
Украина и Польша: общая логистика, общая история
Поездка в Польшу на автомобиле гораздо выгодней. Через таможню можно беспошлинно провезти до 50 кг товаров стоимостью не более 500 евро. Многие покупают в Польше продукты, которые потом оказываются на украинских рынках и в ресторанах Львова. Везут домой и подержанную, но все еще функционирующую бытовую технику, купленную на немецких фирмах по переработке вторсырья.
Те, у кого есть деньги, часто покупают на польской стороне большое количество продуктов или бытовой техники по выгодной цене. В этих случаях товар доставляется в Украину по частям - в количествах, не облагаемых пошлиной. Остальное до поры до времени хранится на складах в торгово-логистическом центре в польском городе Корчевая. "Мы храним не только товары. В нашем центре есть дисконтные магазины, а скоро мы откроем цех по производству рулонов бумажных полотенец. В нем наверняка будут работать и украинцы", - строит планы на будущее директор центра Иза Томашевска.
С особой гордостью Иза рассказывает о памятных мероприятиях в честь автора украинского национального гимна Михаила Вербицкого, ежегодно проходящих в Корчевой. Вербицкий был священником в местной церкви и похоронен недалеко от нее. Владельцы торгово-логистического центра участвуют в организации праздника. Иза Томашевска называет его "польско-украинской встречей людей, любящих историю".
Анна Ванио каждый год с нетерпением ждет этого праздника. Пожилая женщина живет по другую сторону границы, в украинской деревне Краковец и регулярно ходит за продуктами в Польшу. У Анны украинско-польские корни. "У меня никогда не было никаких проблем с поляками. Я рада, что живу рядом с границей и могу бывать в Польше", - признается она. Единственное, что возмущает Анну - что политики иногда "натравливают людей друг на друга".
Напряженные отношения на почве национализма
Женщина с огорчением рассказывает и о том, что группе украинских студентов запрещено пользоваться парковкой на польской стороне границы. Речь идет о молодых людях, которые в 2014 году сфотографировались на одной из вечеринок в польском городе Пшемысль с красно-черным флагом Украинской повстанческой армии (УПА). Образованная во время Второй мировой войны, эта подпольная военная организация ответственна за массовое уничтожение гражданского польского населения на Волыни, получившее название Волынской резни.
На парковке до сих пор висит фотография студентов с надписью "Въезд запрещен". Вверху развевается польский флаг. "Некоторые украинцы считают, что этот регион должен принадлежать им. Я хочу показать, что здесь - Польша", - объясняет свою позицию владелец парковки Тадеуш Якубовски. К украинским автовладельцам, которые пользуются его стоянкой, он относится подчеркнуто грубо. С соотечественниками ведет себя намного вежливей.
Украина и Польша - борьба с предрассудками
В 15 километрах к западу, в польском Пшемысле глава Ассоциации украинцев в Польше Татьяна Черная делает все возможное для добрососедских отношений между жителями соседних стран. Украинка по происхождению, Татьяна выросла в Пшемысле, затем несколько лет жила в Канаде, а в 2013 году вернулась в родной город.
Татьяна Черная считает, что в настоящее время атмосфера между поляками и украинцами по-прежнему остается напряженной. Сообщения о разногласиях между Польшей и Украиной быстрее всего появляются на российских интернет-сайтах, говорит женщина. "Это может быть сигналом того, что здесь не обошлось без влияния России. Я уверена, что Москва заинтересована в разжигании конфликта", - утверждает Татьяна.
С помощью Ассоциации украинцев в Польше она пытается налаживать контакты между соседями и бороться с предрассудками. В одной из брошюр, изданной ассоциацией, говорится о том, что среди поляков много открытых и толерантных людей, что далеко не все украинцы - националисты, и что основной способ заработка украинских женщин - это вовсе не секс-услуги.
Украинцы в Польше
Друзья Татьяны, Олег и Наталья Корпан, живут в Пшемысле уже 12 лет. "Когда мы только приехали сюда, не было никаких конфликтов, - вспоминает Олег. - Мы довольно быстро выучили язык и чувствуем себя как дома". Все проблемы между поляками и украинцами идут от тех, кто сидит наверху, считает мужчина: "Возможно, кое-кто хочет таким образом заработать себе очки".
Олег Корпан по профессии врач, его жена Наталья - учитель математики. Польский рынок труда испытывает отчаянную потребность в таких высококвалифицированных специалистах, как супруги Корпан. Экономика Польши сейчас на подъеме, но с момента вступления страны в ЕС в 2004 году из нее выехали около двух млн жителей. И зачастую именно украинцы заполняют образовавшиеся на рынке труда ниши - на сегодняшний день в Польше работают более миллиона граждан Украины.
Наталья и Олег зарабатывают в Пшемысле гораздо больше, чем их друзья в Украине. "Когда слышишь о напряженных отношениях между украинцами и поляками, иногда подумываешь о том, чтобы вернуться домой. Но мы этого не хотим. Нам нравится жить в Польше", - говорит Наталья. Да и молоко здесь вкуснее, чем в Украине, смеется она.
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