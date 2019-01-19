Украина и Израиль заключили соглашение о свободной торговле

Договор о свободной торговле подписали министры экономики Украины и Израиля после встречи между Петром Порошенко и Биньямином Нетаньяху. Украина также изучает военный опыт Израиля.
Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем было подписано министрами экономики двух стран в Иерусалиме в понедельник, 21 января, после завершения переговоров между украинским президентом Петром Порошенко и главой израильского кабинета министров Биньямином Нетаньяху.
Как заявил Порошенко, Украина и Израиль "уничтожили все барьеры в наших экономических отношениях". Цель соглашения - "создание правовых оснований для либерализации рынков промышленных и сельскохозяйственных товаров сторон", сообщается на официальном сайте главы украинского государства.
Благодаря подписанному соглашению должны быть "отменены ввозные пошлины для примерно 80 процентов украинских промышленных товаров", написал, в свою очередь, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив на своей странице в Facebook. По его словам, в результате "отмены примерно 70 процентов ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию" ожидается увеличение израильских инвестиций в украинскую экономику.
Украина изучает военный опыт Израиля
Украина изучила опыт Израиля не только в экономической сфере, но и в военной, отметил Порошенко. "Мы научились у Израиля, как защищать нашу страну, чтобы сделать сильную армию. И мы научились, как сделать сильной экономику и обеспечить благосостояние нашего народа", - сказал украинский президент, выступая в Иерусалиме.
Порошенко пригласил Нетаньяху в Украину. "Вместе с премьер-министром Израиля Нетаньяху планируем посетить Одессу, которая имеет большую историю, связанную с еврейским народом", - говорится в сообщении на странице Порошенко в сети Twitter.
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