 Украина исключила легализацию двойного гражданства с Россией | Новости из Германии об Украине | DW | 05.10.2018

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Украина

Украина исключила легализацию двойного гражданства с Россией

Получение российского гражданства должно расследоваться украинскими спецслужбами, заявил Павел Климкин. Украине необходим новый закон "О гражданстве", считает министр.

Глава МИД Украины Павел Климкин (фото из архива)

Глава МИД Украины Павел Климкин (фото из архива)

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин исключил легализацию двойного гражданства с Россией. "Все случаи получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами", - заявил министр в пятницу, 5 октября, в эфире телеканала "UA:Харкив".

При этом аналогичная возможность легализации может обсуждаться с другими странами, считает Климкин. По его словам, переехавшие украинцы "сохранили свою украинскую ментальность". Министр выделил необходимость появления нового закона "О гражданстве".

4 октября официальный Киев объявил венгерского консула в Закарпатье персоной нон грата. Поводом послужило видео, на котором зафиксирован факт выдачи венгерских паспортов гражданам Украины и требование консула скрывать это от украинских властей. Будапешт ответил высылкой первого секретаря посольства Украины.

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