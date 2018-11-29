 Украина закрыла иностранцам въезд в Крым | Новости из Германии об Украине | DW | 29.11.2018

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Украина

Украина закрыла иностранцам въезд в Крым

Президент Петр Порошенко пообещал наложить ограничения на живущих в Украине россиян во время военного положения. Он заверил, что права украинских граждан ограничены не будут.

Погранпункт Чонгар

Погранпункт Чонгар

Украина будет пропускать в Крым только украинских граждан. "Админграницу с временно оккупированным Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам. Граждане Украины могут пересекать ее беспрепятственно", - заявил первый зампред украинской Госпогранслужбы Василий Серватюк в четверг, 29 ноября.

Контекст

Глава ВМС Украины Воронченко считает, что мир должен наказать Россию за инцидент в Керченском проливе. Премьер Украины Гройсман призвал Запад принять зеркальные меры против РФ за блокаду судоходства в Азовском море. (29.11.2018)

В Европе идут дискуссии о том, как реагировать на инцидент в Керченском проливе: какими методами способствовать снятию напряженности в регионе и следует ли наказать Россию за эскалацию насилия. (28.11.2018)

Этот запрет введен в связи с военным положением, объявленным в Украине. Ранее президент Петр Порошенко заявил о возможных ограничениях, которые могут коснуться россиян, живущих в Украине.

Порошенко: "Ограничения для россиян оправданы"

"Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. Я думаю, что это вполне оправдано", - объявил украинский президент в своем Twitter.

Эскалация конфликта между Россией и Украиной произошла после задержания трех украинских судов в Керченском проливе. Киев обвинил Москву в нарушении международного права, в России считают, что украинские корабли нарушили территориальные воды страны.22 украинских моряка арестованы, им грозит до 6 лет лишения свободы. В Украине введено военное положение сроком на 30 дней.

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    Автор: Евгений Тейзе


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