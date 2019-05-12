 Украина грозит выходом из минских соглашений | Новости из Германии об Украине | DW | 13.05.2019

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Украина

Украина грозит выходом из минских соглашений

В связи с желанием некоторых стран снизить давление на Россию в Совете Европы глава МИД Украины Климкин заявил о возможном отказе Киева от минских договоренностей.

Глава МИД Украины Павел Климкин

Павел Климкин

Украина может отказаться от минских соглашений, если отдельные европейские государства добьются в Совете Европы ослабления санкционного давления на Россию. Об этом в понедельник, 13 мая, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Брюсселе. "Я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", - приводит слова Климкина газета "Европейская правда".

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По данным издания, украинский министр отметил, что, несмотря на отсутствие прямой связи между минскими договоренностями и санкциями в отношении РФ в Совете Европы, у Украины есть основания для этого: "Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (жителям "ДНР" и "ЛНР". – Ред.), вы пойдете ей навстречу, тогда разрушается вся логика того, что мы до сих пор делали".

Украина призывает ЕС ввести системные санкции против РФ

В связи с решением Москвы выдавать российские паспорта жителям неподконтрольных Украине районов Донбасса Климкин призвал Евросоюз дать системный ответ, а не ограничиваться точечными санкциями. "В этот раз уже ничего не должно закончиться какими-то формальными персональными санкциями. Если мы 10, 20, 50 человек поставим под санкции - это не ответ... Мы будем постепенно двигаться, чтобы сделать системный ответ", - сказал глава МИД Украины журналистам в Брюсселе. По его мнению, паспортизация жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей - это угроза всему Евросоюзу.

Совет Европы ввел санкции против РФ после российской аннексии Крыма. Среди прочего российскую делегацию в СЕ лишили права голоса, возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами. В ответ Россия в 2017 году перестала платить взносы в бюджет Совета Европы. За два года эта сумма составила около 33 млн евро, почти 10 процентов бюджета организации. Неуплата может привести к приостановлению членства РФ в СЕ, а затем к ее исключению из организации. Москва при этом и сама регулярно грозит выходом. Эту тему будут обсуждать министры иностранных дел стран-участниц СЕ на встрече, которая пройдет 17 мая в Хельсинки.

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    Автор: Игорь Бурдыга


 

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