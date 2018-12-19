 Украина готовит новый поход кораблей через Керченский пролив | Новости из Германии об Украине | DW | 19.12.2018

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Украина

Украина готовит новый поход кораблей через Керченский пролив

Подготовку новой операции в Керченском проливе анонсировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он выразил надежду, что в этом походе примут участие партнеры Украины.

Катер береговой охраны России в Керченском проливе

Катер береговой охраны России в Керченском проливе

Украина анонсировала новый поход военных кораблей через Керченский пролив. Такая операция может быть проведена уже в ближайшее время, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью BBC News Украина в среду, 19 декабря.

"Мы должны доказать всему миру, что Украина не потеряла своих позиций в Азовском море, и это море, где действует международное право и могут находиться как украинские, так и иностранные корабли. Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру определенные самостоятельно новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", - сказал Турчинов.

Контекст

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Украинский представитель выразил надежду на то, что в предстоящем походе через Керченский пролив примут участие, как он выразился, и партнеры Украины. "Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил. У нас нет альтернативы таким действиям", - указал он.

При этом Турчинов признал, что Украина пока не получила ответа на такую инициативу. "Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они (союзники - Ред.) хотя бы отправят к нам своих наблюдателей. Когда к этому вопросу будет приковано внимание ведущих стран мира, Россия подожмет хвост и не рискнет агрессивно действовать", - резюмировал секретарь СНБО Украины.

Керченский кризис

25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда.

В ФСБ России заявили, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за "пересечение государственной границы РФ" и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России. Киев отрицает эти обвинения.

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    Автор: Евгений Тейзе


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