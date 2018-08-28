Украина готова разорвать Договор о дружбе с Россией

Порошенко ожидает от МИД необходимый пакет документов, чтобы запустить процесс денонсации Договора о сотрудничестве РФ и Украины.
Киев "достаточно подготовлен и юридически защищен", чтобы разорвать подписанный в 1997 году Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной. Об этом во вторник, 28 августа, сообщил в Twitter украинский президент Петр Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что соглашение "по вине Москвы уже давно стало анахронизмом".
Порошенко добавил, что в ближайшее время ожидает, что МИД Украины представит ему необходимый пакет документов.
Документ закреплял нерушимость границ двух стран
Соглашение закрепляло принципы стратегического партнерства, нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.
После аннексии Россией Крыма эти принципы фактически были нарушены.
Срок действия договора - до декабря 2018 года с автоматической пролонгацией, если стороны не выкажутся против его продления.
В январе этого года поправка о денонсации соглашения уже вносилась Верховной радой в закон о реинтеграции Донбасса, однако была отклонена.
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