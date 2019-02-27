 Украина внесла изменения в правила отбора к ″Евровидению″ | Новости из Германии об Украине | DW | 16.10.2019

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Украина

Украина внесла изменения в правила отбора к "Евровидению"

В Украине начат новый отбор на "Евровидение". В правила включили пункт о недопустимости гастролей в РФ, начиная с 2014 года.

Украинская певица Maruv, отказавшаяся от участия в конкурсе Евровидение

Украинская певица Maruv, отказавшаяся от участия в конкурсе "Евровидение"

В Украине начат национальный отбор на музыкальный конкурс "Евровидение" 2020 года. Как сообщает пресс-служба телеканала СТБ, прием анкет от желающих участвовать в "Евровидении" начался в среду, 16 октября. Организаторами отмечается, что в этом году отбор будет проходить с обновленными правилами, в которые внесено условие, касающееся выступлений конкурсантов в стране-агрессоре. Теперь, как следует из правил, участником национального отбора может быть "исполнитель или коллектив, который не совершал концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины".

Контекст

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Певица Maruv не поедет на "Евровидение", не договорившись об условиях своего участия с национальным вещателем НОТУ. Что об этом думают представители украинского шоу-бизнеса? (26.02.2019)

В украинском отборе к конкурсу "Евровидение" 2019 года первое место заняла певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv. Однако после ее победы представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) выразили сомнения в правомочности участии Maruv из-за ее концертной деятельности в России. В итоге Maruv отказалась представлять Украину на "Евровидении", заявив, что не намерена выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на "Евровидении" в промо-акции политиков. Позднее примеру Maruv последовали две другие украинские группы - Freedom-jazz girls band и Kazka.​

"После прошлогоднего финала мы серьезно задумались над тем, какие изменения необходимы для того, чтобы наша страна ежегодно присутствовала на "Евровидении". Вместе с коллегами мы провели ряд встреч, чтобы разработать все необходимые дополнения в правила, и в этом году планируем уделить отбору представителя Украины особое внимание", - заявила управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

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    Автор: Татьяна Вайнман


Смотреть видео 02:39

Украина и Maruv: немецкие знатоки "Евровидения" разочарованы

Контекст

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

Не так уж и важно, какое место в итоге заняли эти участники песенного конкурса в Тель-Авиве. Эти артисты точно запомнятся публике!  

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