Уильям Браудер: Решение ЕСПЧ по делу Магнитского опровергает версию Кремля

27 августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге вынес решение по делу юриста инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, обязав Россию выплатить его матери и вдове компенсацию в размере 34 тысяч евро. Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 млн долларов, был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года он умер в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве.

ЕСПЧ усмотрел в действиях российской стороны неоднократное нарушение прав Магнитского. В частности, он был лишен необходимой медицинской помощи. По мнению судей, тем самым российские власти не выполнили свои обязанности по защите жизни юриста. Кроме того, Россия не обеспечила проведение эффективного расследования причин его гибели, отмечается в вердикте суда.

Уильям Браудер

Своим мнением о том, какие последствия решение ЕСПЧ будет иметь для Кремля, и будет ли так называемый "закон Магнитского" принят на уровне ЕС, с DW поделился бывший шеф Сергея Магнитского - американский финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Сам Браудер был дважды заочно осужден в России: Москва обвиняет финансиста в ряде преступлений, включая преднамеренное банкротство и уклонение от налогов. В данный момент финансист активно лоббирует принятие "закона Магнитского" в Германии. Подобный закон уже принят в ряде стран и предусматривает персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека в России.

DW: Довольны ли вы решением ЕСПЧ?

Уильям Браудер: Во-первых, мы с семьей Магнитского и его друзьями боремся за справедливость уже около 10 лет. Прекрасно, что справедливость восторжествовала - это станет большой поддержкой для его семьи. Во-вторых, что еще важнее: в течение всех этих десяти лет российские власти распространяли о Сергее Магнитском клевету и пропаганду, пытаясь скрыть правду о том, что с ним произошло. Единогласное решение ЕСПЧ полностью опровергает версию Кремля и, по сути, возлагает ответственность за смерть Магнитского на российские власти.

- Какие последствия это будет иметь для России?

Сергей Магнитский (фото из архива)

- Основным итогом стало то, что в результате гибели Сергея Магнитского шесть стран приняли "закон Магнитского". Он предусматривает запрет на выдачу виз и заморозку банковских счетов лиц, ответственных за нарушения прав человека. Владимир Путин сделал отмену "закона Магнитского" своим основным приоритетом и всячески пытался опровергнуть версию юриста (о хищении чиновниками РФ бюджетных средств - Ред.). Решение суда означает, что "законы Магнитского" не будут отменены и что Германия и другие европейские страны примут свои собственные "законы Магнитского".

- Однако за смерть Магнитского в России до сих пор никто не понес наказание.

- Это действительно так. Пока у власти находится путинский режим, я не думаю, что в России кто-либо будет за это осужден. А поскольку мы не можем выдвинуть обвинения против людей, находящихся в России, мы должны добиваться справедливости за ее пределами. В частности, мы можем не позволять таким лицам распоряжаться своими деньгами и ограничивать их свободу передвижения.

Это нельзя назвать справедливым возмездием в полном смысле этого слова, однако для этих людей такие вещи имеют очень большую ценность. С помощью "закона Магнитского" можно их многого лишить: это действительно может положить конец безнаказанности, которой они пока наслаждаются.

- Российские власти утверждают, что данное дело надуманное, что это часть попыток усилить антироссийские настроения в мире. Вы уверены в том, что теперь Евросоюз введет у себя нормы, похожие на "закон Магнитского", который принял Конгресс США в 2012 году?

- Нидерланды уже внесли такую законодательную инициативу (в Европейский совет - Ред.). В 2018 году ее поддержали правительства Германии и Франции, а также нескольких скандинавских стран. Так что я думаю, что это произойдет. А после последнего решения ЕСПЧ вероятность такого исхода только повысилась: если кто-то еще верил в нарратив российской стороны, то судебный вердикт не оставил от него камня на камне.

- Вы проводили расследование того, куда исчезли миллионы долларов после закрытия вашего инвестиционного фонда в России. Что вам удалось выяснить?

- Один из самых важных итогов заключается в следующем: мы заплатили российским властям 230 млн. долларов налогов. А Сергей Магнитский обнаружил, что существует группа коррумпированных чиновников, которые перевели эти налоги лично себе. Мы проследили путь движения этих денег. Основным получателем этих средств был человек по фамилии Сергей Ролдугин, который "засветился" в "Панамском досье" и известен как доверенное лицо Путина. Так что фактически Владимир Путин получал выгоду от преступных действий, из-за которых погиб Сергей Магнитский. Причастность Путина к этой истории - одна из причин, почему он сделал отмену "закона Магнитского" своим приоритетом.

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