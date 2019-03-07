 Узбекистан восстановил доступ к сайтам ″Фергана″ и Deutsche Welle | Узбекистан | DW | 11.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Узбекистан

Узбекистан восстановил доступ к сайтам "Фергана" и Deutsche Welle

В Агентстве информации Узбекистана объяснили блокировки "техническими неполадками". Доступ восстановлен после обращения представителя ОБСЕ.

Человек перед экраном компьютера

Узбекистан восстановил доступ к целому ряду интернет-ресурсов после обращения представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщил в Facebook директор Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана - Комил Алламжонов.

По его утверждению, "были выявлены определенные технические неполадки, которые препятствовали полноценной работе" этих веб-ресурсов, и приняты меры по устранению неисправностей.

Медиакомпании и правозащитные организации

В числе разблокированных сайтов - страницы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, радиокомпании Voice of America и Узбекской службы BBC - BBC Uzbek.

Контекст

В Германию приехал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Начатые им реформы пробудили интерес у немецких промышленников и вызвали неоднозначную реакцию правозащитников. (21.01.2019)

В Таджикистане был запущен первый генератор Рогунской ГЭС, против строительства которой выступал не только Узбекистан. Президент Рахмон рад успеху. Но каковы перспективы Рогуна? (16.11.2018)

Кроме того, ограничения сняты с интернет-ресурсов правозащитных неправительственных организаций Amnesty International, Human Rights Watch и Reporters sans frontieres. Доступ восстановлен также и к сайту международного агентства новостей "Фергана".

Днем ранее это агентство попало в число сетевых изданий, страницы которых оказались недоступны в Казахстане. Правозащитники связали блокировки с намерением запрещенного в стране движения "Демократический выбор Казахстана" провести протестные акции в ряде городов.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Свободе слова здесь не место?

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Свободе слова здесь не место?

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Свободе слова здесь не место?

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Свободе слова здесь не место?

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Свободе слова здесь не место?

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Свободе слова здесь не место?

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 03:02

Оттепель в Узбекистане: политзаключенные выходят на свободу (21.01.2019)

Контекст

Свободе слова здесь не место?

Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ". (30.04.2015)  

Ссылки в интернете

Facebook Алламжонова

Аудио- и видеофайлы по теме

Оттепель в Узбекистане: политзаключенные выходят на свободу (21.01.2019)  

Свобода слова в Венгрии: есть ли перспективы для журналистов? (18.04.2019)  

Закон о суверенном Рунете вступит в силу 1 ноября (15.04.2019)  

Реклама

Самые читаемые

"Испортить столько нефти в "Дружбе" может только большой поставщик"  

Комментарий: Удар по репутации Кремля  

Комментарий: Спор Навального и Федермессер о дилемме общественника  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно