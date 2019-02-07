УЕФА хочет провести чемпионат мира по футболу 2030 года в Европе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хотел бы провести чемпионат мира по футболу 2030 года на европейском континенте. Об этом после своего переизбранияна на конгрессе союза в Риме в четверг, 7 февраля, заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Как передает агентство sid, Болгария, Греция, Румыния и Сербия уже прорабатывают возможность совместной заявки на проведение турнира. Не исключен вариант и "британской заявки", когда хозяевами турнира совместно выступят Великобритания, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс.

Впрочем, конкуренцию европейским заявкам может составить Латинская Америка. Аргетина, Парагвай и Уругвай надеются привезти юбилейный мундиаль на место его рождения: первый чемпионат мира по футболу прошел в Уругвае в 1930 году.

Как известно, следующий чемпионат мира по футболу состоится в 2022 году в Катаре. Пока остается открытым вопрос: пройдет ли он по старой формуле или число участников возрастет до 48. Но, начиная с 2026 года, когда мундиаль примут совместно Канада, Мексика и США, в турнире будут играть 48 команд.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:14 Now live 02:14 мин Поделиться Зачем Саранску такой большой стадион? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/37k00 Жизнь после ЧМ: зачем Саранску такой большой стадион? (06.11.2018)