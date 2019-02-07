УЕФА хочет провести чемпионат мира по футболу 2030 года в Европе

Конкуренцию различным европейским заявкам может составить Латинская Америка. Аргетина, Парагвай и Уругвай надеются привезти юбилейный мундиаль там, где он родился.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хотел бы провести чемпионат мира по футболу 2030 года на европейском континенте. Об этом после своего переизбранияна на конгрессе союза в Риме в четверг, 7 февраля, заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
Как передает агентство sid, Болгария, Греция, Румыния и Сербия уже прорабатывают возможность совместной заявки на проведение турнира. Не исключен вариант и "британской заявки", когда хозяевами турнира совместно выступят Великобритания, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс.
Впрочем, конкуренцию европейским заявкам может составить Латинская Америка. Аргетина, Парагвай и Уругвай надеются привезти юбилейный мундиаль на место его рождения: первый чемпионат мира по футболу прошел в Уругвае в 1930 году.
Как известно, следующий чемпионат мира по футболу состоится в 2022 году в Катаре. Пока остается открытым вопрос: пройдет ли он по старой формуле или число участников возрастет до 48. Но, начиная с 2026 года, когда мундиаль примут совместно Канада, Мексика и США, в турнире будут играть 48 команд.
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