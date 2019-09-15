 Ударивший паломницу по руке папа римский Франциск извинился | Новости из Германии о Европе | DW | 02.01.2020

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Европа

Ударивший паломницу по руке папа римский Франциск извинился

Паломница в Ватикане хотела обратиться к понтифику и схватила его за руку. Папа римский ударил ее по руке, чтобы освободиться. Он объяснил свое поведение потерей терпения и осудил насилие в отношении женщин.

Папа римский в Ватикане читает молитву Ангел Господень

Папа римский Франциск читает молитву в Ватикане

Папа римский Франциск принес публичные извинения за то, что ударил по руке одну из паломниц, пытавшуюся обратиться к нему. "Я прошу прощения за вчерашний плохой пример", - обратился понтифик к тысячам паломников на площади Святого Петра в Ватикане в среду, 1 января. По словам главы Святого престола, люди, включая его самого, "так часто теряют терпение".

Контекст

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Сегодня выходят тысячи книг об этикете и правилах хорошего тона. В Германии самая знаменитая из них была опубликована более двухсот лет назад! Она стала одним из экспонатов выставки "История правил поведения" в Бремене. (18.06.2010)

При этом папа римский в ходе проповеди осудил насилие в отношении женщин. Любая его форма является "богохульством", подчеркнул понтифик.

Видеозапись инцидента, случившегося с 83-летним главой Святого престола 31 декабря, размещена в интернете. Франциск вышел на площадь Святого Петра, чтобы осмотреть рождественский вертеп. Одна из женщин, стоящих за ограждением, схватила папу римского за руку и резко потянула к себе. Он попытался вырваться и в возмущении ударил паломницу по руке. Происшествие вызвало волну критики в адрес понтифика.

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    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


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