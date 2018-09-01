 Удальцов вновь госпитализирован из спецприемника в больницу | Новости из Германии о России | DW | 01.09.2018

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Россия

Удальцов вновь госпитализирован из спецприемника в больницу

Это уже третья госпитализация координатора "Левого фронта" после начала голодовки. До конца его административного ареста осталось почти две недели.

Сергей Удальцов

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, который держит голодовку в спецприемнике в Москве, вновь госпитализирован. Об этом сообщила его жена Анастасия Удальцова агентству "Интерфакс" в субботу, 1 сентября.

Контекст

В Госдуме прошли слушания по поводу повышения пенсионного возраста. Эксперты высказали свои предложения по смягчению законопроекта. Но слово дали не всем. (21.08.2018)

Пока в споры о повышении пенсионного возраста оказались втянуты даже депутаты "Единой России" (неожиданно!), россияне думают о шансах до этого возраста дожить. Карикатура Сергея Елкина. (27.07.2018)

По ее словам, госпитализация связана с обезвоживанием организма, вызванным голодовкой. "У него истощение и аритмия. Состояние тяжелое, он сильно исхудал, все показатели здоровья плохие", - отметила жена политика. Она добавила, что ее муж выслушал требования прекратить голодовку, сказав в ответ, что "подумает".

На этой неделе Удальцов упал в обморок

Это уже третья госпитализация Сергея Удальцова с начала его административного ареста 14 августа. В среду, 29 августа, стало известно, что он упал в обморок в камере спецприемника. До окончания ареста осталось почти две недели.

Мещанский суд Москвы арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия. Речь идет о митинге 28 июля против пенсионной реформы, на котором Удальцов сжег портреты ряда российских политиков. Сразу же после вынесения ему приговора Удальцов объявил сухую голодовку.

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