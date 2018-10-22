 УГМК не хочет закрывать завод ″Электроцинк″ во Владикавказе | Новости из Германии о России | DW | 22.10.2018

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Россия

УГМК не хочет закрывать завод "Электроцинк" во Владикавказе

Мэр Владикавказа требует закрыть завод "Элетроцинк" и перенести его на Урал. После крупного пожара на нем несколько местных жителей пожаловались медикам на удушье.

Пожар на заводе Электроцинк во Владикавказе 21 октября

Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе 21 октября

В результате пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе не произошло "никаких вредоносных ядовитых выбросов продуктов горения", заявил представитель пресс-службы "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК) в понедельник, 22 октября, агентству "Интерфакс". Закрывать это свое производство в УГМК не намерены.

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Мэр Владикавказа требует перенести "Электроцинк" на Урал

Глава Владикавказа Махарбек Хадарцев ранее потребовал закрыть завод "Элетроцинк", на котором произошел пожар, и перенести его на Урал. "Закройте завод "Электроцинк", уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа. Сегодняшняя катастрофа ещё раз показала: никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного - завод "Электроцинк" губит здоровье жителей Владикавказа", - написал Хадарцев в своем Instagram 21 октября.

В УГМК заявляют, что его "очень эмоциональное высказывание идет вразрез с данными мониторинга воздуха, озвученными главой МЧС республики, представителями власти и Ростехнадзора".

Депутат парламента Северной Осетии, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявил, что поставит вопрос о закрытии завода на парламентских слушаниях. "Совсем недавно я оплатил исследование экологического состояния Владикавказа. Работа была проведена сертифицированной лабораторией и уже сейчас я могу сказать о том, что Владикавказ терпит экологическую катастрофу", - написал он в своем Instagram.

Пожар на заводе "Электроцинк"

На заводе "Электроцинк" в ночь на 21 октября произошел крупный пожар, площадь возгорания составила до 4,4 тысячи квадратных метров. Во время тушения погиб один пожарный, еще двое пострадали. Пожар потушили к 15.3 мск. Несколько местных жителей обратились за медицинской помощью с жалобами на удушье.

УГМК - крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России, говорится на сайте компании.У него есть 40 предприятий внутри страны и за рубежом, штаб-квартира холдинга находится в Верхней Пышме в Свердловской области.

Завод "Электроцинк" считается одним из крупнейших предприятий холдинга, в 2017 году он произвел более 73 тысяч тонн товарного цинка.

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    Автор: Инга Ваннер


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Ссылки в интернете

Сайт УГМК

Сайт завода "Электроцинк"

Instagram Махарбека Хадарцева

Instagram Дзамболата Тедеева

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