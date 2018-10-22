УГМК не хочет закрывать завод "Электроцинк" во Владикавказе

В результате пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе не произошло "никаких вредоносных ядовитых выбросов продуктов горения", заявил представитель пресс-службы "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК) в понедельник, 22 октября, агентству "Интерфакс". Закрывать это свое производство в УГМК не намерены.

Мэр Владикавказа требует перенести "Электроцинк" на Урал

Глава Владикавказа Махарбек Хадарцев ранее потребовал закрыть завод "Элетроцинк", на котором произошел пожар, и перенести его на Урал. "Закройте завод "Электроцинк", уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа. Сегодняшняя катастрофа ещё раз показала: никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного - завод "Электроцинк" губит здоровье жителей Владикавказа", - написал Хадарцев в своем Instagram 21 октября.

В УГМК заявляют, что его "очень эмоциональное высказывание идет вразрез с данными мониторинга воздуха, озвученными главой МЧС республики, представителями власти и Ростехнадзора".

Депутат парламента Северной Осетии, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявил, что поставит вопрос о закрытии завода на парламентских слушаниях. "Совсем недавно я оплатил исследование экологического состояния Владикавказа. Работа была проведена сертифицированной лабораторией и уже сейчас я могу сказать о том, что Владикавказ терпит экологическую катастрофу", - написал он в своем Instagram.

Пожар на заводе "Электроцинк"

На заводе "Электроцинк" в ночь на 21 октября произошел крупный пожар, площадь возгорания составила до 4,4 тысячи квадратных метров. Во время тушения погиб один пожарный, еще двое пострадали. Пожар потушили к 15.3 мск. Несколько местных жителей обратились за медицинской помощью с жалобами на удушье.

УГМК - крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России, говорится на сайте компании.У него есть 40 предприятий внутри страны и за рубежом, штаб-квартира холдинга находится в Верхней Пышме в Свердловской области.

Завод "Электроцинк" считается одним из крупнейших предприятий холдинга, в 2017 году он произвел более 73 тысяч тонн товарного цинка.

Смотрите также:

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Заморские яблоки В Германии бытует мнение, что с экологической точки зрения местные овощи и фрукты - например, яблоки - лучше импортных. Однако длительное хранение яблок в холодильниках-рефрижераторах, до которых собранный урожай тоже еще нужно довезти, наносит больше вреда природе, чем доставка яблок морским путем, скажем, из Новой Зеландии и дальнейшее распределение их по магазинам.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений В машине или вручную? Мыть посуду лучше руками, чем в посудомоечной машине, так как расходуется меньше воды и энергии: тут как будто спорить не о чем. Но специалисты подсчитали: чтобы перемыть 140 столовых приборов, тарелок и чашек экономичная посудомоечная машина расходует 1 киловатт электроэнергии и 15 литров воды. На то же самое, но под краном, мы тратим вдвое больше воды и на 28 процентов больше электроэнергии.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений В чем нести покупки? Казалось бы, по сравнению с пластиковыми пакетами и холщовыми сумками бумажные пакеты должны быть оптимальнее с точки зрения защиты окружающей среды. Но бумажные пакеты недолговечны, для их изготовления используются вредные химические вещества и огромные затраты энергии. Так как холщовые сумки, как правило, используются много раз, они в данном случае лучше.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Электромобиль спасет мир? Машина, способная "заправляться" из розетки, спасет мир? Однако на самом деле современный электромобиль существенно экологичнее машины с бензиновым или дизельным двигателем только в городской черте. Вредные выбросы при изготовлении электромобиля и особенно его аккумулятора всего на треть меньше, чем в случае автомобиля с бензиновым двигателем.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Сомнительная бутылочная тара Стеклянные бутылки лучше для природы, чем пластиковые, - тут как будто тоже спорить не о чем. Но оказывается, что пластиковые бутылки многоразового использования, у которых срок использования больше, чем у стеклянных, на самом деле экологичнее. При производстве 1000 литров напитков в стеклянных бутылках выброс углекислого газа составляет 84 килограмма, тогда как в пластиковых – только 69.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Сою - на мясо? Соевые заменители мясных продуктов (например, тофу) считаются полезнее мяса. Вместе с тем, "мясоеды" обвиняют любителей сои в том, что для расширения соевых плантаций, например, в Латинской Америке, вырубают тропические леса. Леса действительно вырубают. Но 98 процентов урожая сои в мире идет на корм для крупного рогатого скота, свиней и кур. Так что природу губят и тофу, и сочный стейк.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Ресайклинг по-немецки Германия – мировой рекордсмен по сортировке бытовых отходов, уверены немцы. Скептики же призывают упразднить эту сложную систему, ведь часто все отправляется в одну и ту же топку. Не совсем так, говорят эксперты: сжигается обычно 30 процентов, максимум 50 процентов пластиковых стаканчиков и бумаги. Остальные все же перерабатываются во вторичное сырье. Автор: Инга Ваннер

