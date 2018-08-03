 Увеличение НДС приведет к повышению коммунальных платежей в РФ | Новости из Германии о России | DW | 06.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Увеличение НДС приведет к повышению коммунальных платежей в РФ

Жители РФ будут компенсировать коммунальщикам повышение НДС на 2 процента. При этом сами коммунальные услуги не подорожают.

Российский флаг и 10 рублей

Минэкономразвития РФ предложило учитывать в тарифах на ЖКХ двухпроцентное увеличение НДС. Как сообщают российские СМИ в понедельник, 6 августа, это необходимо для того, чтобы "не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций". Таким образом, сумма, которую придется выплачивать россиянам за коммунальные услуги, возрастет на 2 процента, хотя сами услуги не подорожают - жители РФ будут покрывать увеличение НДС.

Контекст

В интервью DW бывший премьер РФ и лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов оценил планы правительства России поднять НДС до 20 процентов. Он считает, что от этого пострадают бизнес и потребители. (15.06.2018)

Ожидается, что повышение налога на добавленную стоимость принесет федеральному бюджету дополнительно 620 млрд рублей в год. (04.08.2018)

Сумма к оплате может официально измениться с 1 января 2019 года. В противном случае убытки коммунальщиков могут составить 100 миллиардов рублей только в следующем году, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 триллиона рублей. Федеральная антимонопольная служба РФ отказалась комментировать инициативу Минэкономразвития, отмечает издание "Известия".

В субботу, 4 августа, президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 18% до 20%. Он вступит в силу с 1 января 2019 года. При этом, согласно документу, льготы по НДС сохранятся. По оценкам правительства, повышение НДС на два процентных пункта принесет федеральному бюджету дополнительно 620 млрд рублей в год.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Ёлкина на тему пенсионной реформы в России

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Правительство дождалось результатов выборов

    О необходимости повышать пенсионный возраст в России эксперты говорили уже давно. Правительство и чиновники тему не педалировали... до президентских выборов 18 марта 2018 года. А после переизбрания Владимира Путина и переназначения Дмитрия Медведева в должности премьера о пенсионной реформе было объявлено официально.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Плюс 5 лет для мужчин, плюс 8 - для женщин

    Законопроект о постепенном повышении возраста выхода на пенсию правительство РФ одобрило 14 июня 2018 г. Согласно нему, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в России - Медведев говорит лежащему на футбольном поле пенсионеру, чтобы тот не симулировал, а встал и играл

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Поышение пенсионного возраста в России под шумок ЧМ-2018

    Примечательно, что о планах повысить пенсионный возраст правительство РФ объявило во время ЧМ-2018. По мнению экспертов, власти сделали беспроигрышную ставку на спортивную эйфорию.

  • Карикатура Сергея Елкина на пенсионную реформу в РФ. Красная Шапочка, встретив волка, говорит ему: Иду рассказать бабушке про пенсионную реформу

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Профсоюзы - против повышения

    Общероссийское объединение профсоюзов запустило адресованную президенту Путину петицию с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. Лишь за первые две недели ее подписали уже более 2,5 миллионов россиян.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в РФ: пенсионер приседает с гантелями

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Пенсионерам приказано долго жить

    Один из вопросов, которые волнуют граждан в случае повышения возраста, - это доживут ли они до пенсии. Для российских мужчин здесь ситуация особенно проблемная. Даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию в 60 лет вероятность дожить до этого момента у 20-летних мужчин в России составляет 68%.

  • Карикатура Сергея Елкина о перспективах пенсионеров в РФ

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Какие пенсионеры нужны в России

    В целом же перспективы пенсионеров выглядят так: пенсионный возраст возрастет до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Вопрос лишь в том, возрастет ли продолжительность жизни? Сегодня средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,5 лет, а женщин - 77.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в России

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи

    В ответ на планы правительства повысить пенсионный возраст многие россияне вышли на улицы. Первые многочисленные акции, инициированные Алексеем Навальным, прошли 1 июля в трех десятках российских городов. С тех пор акции против повышения пенсионного возраста повторяются с заметной регулярностью.

  • Смерть с косой нападает на пенсионера на арене амфитеатра. Сидящие в ложе депутаты Госдумы показывают большим пальцем вниз (карикатура)

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Когда карикатуристу не до смеха

    19 июля Госдума одобрила законопроект пенсионной реформы в первом чтении. Правда, не единодушно: "за" выступили 328 депутатов, "против" - 104.

  • Пенсионеры пытаются дотянуться до высоко расположенного окошка с надписью Выплата пенсий - карикатура Сергея Елкина

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Как дотянуть до пенсии в России

    После того как Наталья Поклонская проголосовала против пенсионной реформы, ее жестко раскритиковали в "Единой России". Пока единороссы спорят, россияне думают о шансах до этого возраста дожить.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 03:41
Now live
03:41 мин

Покинуть Россию: куда хочет уехать молодежь?

 

 

Контекст

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

Объявленные властями России планы повышения пенсионного возраста вызвали широкие дискуссии в стране. Не остался в стороне от них и карикатурист Сергей Елкин. (29.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Покинуть Россию: куда хочет уехать молодежь?  

Обещания Путина и реальность: самое яркое из послания к Федеральному собранию 2016 года  

TAX FREE: как сэкономить на покупках за границей и вернуть НДС - лайфхак от DW (20.05.2018)  

Также по теме

Finnland Helsinki PK Treffen Trump Putin

Путин подписал закон о повышении НДС до 20 процентов 04.08.2018

Ожидается, что повышение налога на добавленную стоимость принесет федеральному бюджету дополнительно 620 млрд рублей в год.

Russland Supermarkt Lebensmittel Importverbot Europa

80 процентов фирм России поднимут цены из-за роста НДС 31.07.2018

Согласно опросу "Института Адизеса", лишь 10 процентов крупных фирм в РФ не повысят цены на продукцию вслед за ростом НДС.

Bildergalerie Mutterliebe

Льготная ставка НДС и ее применение: что думают в Германии? 10.07.2018

Благими намерениями вымощена дорога в абсурд. Перечень социально значимых товаров, пользующихся в ФРГ налоговыми льготами, давно уже вызывает всеобщее недоумение и требует реформ.

Самые читаемые

Почему русских не берут на работу в Германии  

Украина теряет 4 миллиарда евро в год из-за коррупции на таможне  

Саудовская Аравия высылает канадского посла  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно