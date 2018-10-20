 Убийство Хашогги: станет ли Саудовская Аравия страной-изгоем? | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 20.10.2018

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Мир

Убийство Хашогги: станет ли Саудовская Аравия страной-изгоем?

После убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги представители мировой политической и экономической элиты дистанцируются от Саудовской Аравии. Как на это отреагируют в Эр-Рияде?

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Госсекретарь США Майк Помпео и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард все же не примет участие в конференции Future Investment Initiative, которая пройдет в столице Саудовской Аравии с 23 по 25 октября. Еще несколько дней назад она говорила, что намерена посетить это мероприятие, однако в итоге отказалась от поездки в Эр-Рияд, не назвав причины.

Примеру Лагард последовал целый ряд представителей международной политической и экономической элиты. Посещение конференции отменили министр финансов США Стивен Мнучин, министры финансов Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

Череда отказов - реакция на исчезновение Джамаля Хашогги

Поводом для отказов стало убийство 59-летнего обозревателя The Washington Post, саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. О его исчезновении стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы оформить документы для заключения брака со своей проживающей в Турции невестой. 

Спустя почти три недели после этого официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", передали в ночь на субботу, 20 октября, саудовские государственные агентства со ссылкой на генпрокуратуру страны. Согласно этому же заявлению, по делу об убийстве Хашогги задержаны 18 подданных королевства.

Джамаль Хашогги

Джамаль Хашогги

Как сообщила газета The New York Times, подозреваемые в причастности к исчезновению Хашогги являются представителями окружения наследного принца Сальмана. По версии турецких следователей, ответственность за похищение несет команда из 15 саудовцев, прибывшая в Стамбул в день исчезновения журналиста.

Неоднозначная политика Эр-Рияда

В то время как многие уже отказались от участия в конференции в Эр-Рияде, некоторые из приглашенных еще не дали окончательного ответа. Глава немецкого концерна Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) сообщил, что примет решение в ближайшие дни. Исчезновение Хашогги - серьезный инцидент, подчеркнул он. "С другой стороны, если мы перестаем разговаривать со странами, в которых люди пропадают без вести, то мы будем сидеть дома, ведь нам больше будет не с кем общаться", - пояснил он свою позицию.

Джо Кезер

Джо Кезер

С подобной дилеммой сталкиваются не только бизнесмены, но и политики. "Мы не можем заставить Саудовскую Аравию и ее королевскую семью вести себя так, как мы считаем нужным. Вместо этого мы должны заняться решением конкретных проблем", - заявил в эфире радио Deutschlandfunk эксперт по внешней политике фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt). Политики должны вести диалог, в том числе, и с коллегами, с позицией и действиями которых они не согласны.

К примеру, в Йемене саудовцы выступают на стороне правительства страны и ведут ожесточенную борьбу против вооруженных формирований хуситов, однако с грубыми нарушениями международного права. Поэтому политика Эр-Рияда производит крайне неоднозначное впечатление, подчеркивает Хардт.

Политик не исключает, что после появления в деле Хашогги новых подробностей Европа будет вынуждена скорректировать свой курс в отношении Саудовской Аравии.

Наследный принц Саудовской Аравии - партнер Вашингтона

Такое решение имело бы далеко идущие последствия. Саудовская Аравия уже много лет пытается зарекомендовать себя на Западе как надежного политического партнера. Эр-Рияд не только объявил о готовности выступить в роли посредника в процессе урегулирования ближневосточного конфликта, но и пообещал бороться с исламистским терроризмом. Саудовцы также играют важную роль в сирийском конфликте: Эр-Рияд выступает в качестве противовеса Ирану, который значительно расширил свое присутствие в Сирии. Поэтому для Запада Саудовская Аравия имеет высокую политическую ценность.

Акция протеста перед саудовским посольством в Вашингтоне

Акция протеста перед саудовским посольством в Вашингтоне

Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - предположительный заказчик убийства Хашогги - является для американцев особо важным партнером, поясняет проживающий в Германии саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд. По его словам, Белый дом вряд ли может себе позволить отвернуться от человека, который столь легко поддается влиянию и контролю.

После подтверждения предположений о насильственной смерти Хашогги немецкие политики могут взглянуть на Саудовскую Аравию другими глазами, отмечает научный сотрудник Немецкого института глобальных и региональных исследований (GIGA), эксперт по Ближнему Востоку Томас Рихтер (Thomas Richter). В частности, они могут прийти к выводу, что Саудовская Аравия является авторитарным государством, возглавляемым молодым принцем, который ни перед чем не останавливается, поясняет эксперт.

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Саудовская Аравия и экспорт нефти

Впрочем, препятствием для решительных шагов западных стран может стать экономическое влияние Эр-Рияда. Саудовская королевская семья располагает мощным экономическим рычагом - запасами нефти. Страна входит в число крупнейших в мире экспортеров этого сырья и ежедневно поставляет за рубеж 7 млн баррелей "черного золота".

При этом стоит отметить, что глобальный спрос на нефть уже сейчас превышает предложение стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Кроме того, в августе Вашингтон ввел санкции в отношении Ирана: в результате мировой рынок может недосчитаться 1,7 млн баррелей нефти в сутки. Если отношения между Западом и Эр-Риядом ухудшатся из-за ситуации с Хашогги, Саудовская Аравия может сократить экспорт нефти, что приведет к резкому скачку цен.

Как бы то ни было, Саудовская Аравия остается важным игроком - как в политическом, так и экономическом плане. Репутация государства-изгоя, которая ей грозит из-за дела Хашогги, ее явно не устраивает: в ответ королевство выступает с угрозами в адрес своих партнеров. Впрочем, в Эр-Рияде осознают, что лишь немногие по-прежнему готовы сидеть с саудовцами за одним столом. Если скандал вокруг исчезновения журналиста не утихнет в ближайшие несколько дней, то его убийство может стать для Эр-Рияда поводом изменить свою политическую культуру.

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Убийство Хашогги: что грозит Саудовской Аравии

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Жертвы во имя свободы печати

Во многих странах мира журналистов продолжают преследовать, убивать, сажать в тюрьмы. Во Всемирный день свободы печати DW вспоминает самые известные случаи последних лет.  

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