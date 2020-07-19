 Тысячи человек под Парижем выступили против расизма и насилия полиции | Новости из Германии о Европе | DW | 19.07.2020

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Европа

Тысячи человек под Парижем выступили против расизма и насилия полиции

Около 2700 человек вышли на акцию против расизма и полицейского насилия во французской коммуне Бомон-сюр-Уаз в четвертую годовщину гибели чернокожего Адама Траоре после его задержания.

Участники акции против расизма с портретом Траоре

В коммуне Бомон-сюр-Уаз в 32 километрах от Парижа в субботу, 18 июля, прошла массовая акция протеста против расизма и полицейского насилия. По оценке властей, в демонстрации участвовали около 2700 человек, несмотря на пандемию COVID-19. Поводом для акции стала четвертая годовщина гибели 24-летнего Адама Траоре после задержания его полицией.

Среди демонстрантов были представители профосоюзов, экоактивисты, а также сторонники движения "желтых жилетов". Некоторые из участников держали плакаты с надписью "Мы хотим дышать", что стало отсылкой к резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в американском Миннеаполисе.

Ни один человек не должен умереть таким образом и в таком возрасте, заявила Асса Траоре, сестра молодого человека, родившегося в семье выходцев из Мали. Она призвала выдвинуть против задержавших ее брата полицейских обвинение в убийстве.

В конце мая 2020 года были обнародованы два разных заключения судмедэкспертов о причинах гибели Траоре в 2016 году. Исследование, проведенное по заказу его родственников, показало, что смерть наступила от последствий удушения в результате действий полицейских. Другой отчет о вскрытии увязал смерть молодого человека с плохим состоянием его здоровья.

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    Автор: Марина Барановская


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Миллионы убитых, или При чем здесь расизм. Европа в фокусе

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