 Тысячи человек на улицах Варшавы выступили в поддержку ЛГБТ-сообщества | Новости из Германии о Европе | DW | 08.06.2019

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Европа

Тысячи человек на улицах Варшавы выступили в поддержку ЛГБТ-сообщества

Демонстрация в центре польской столицы прошла под девизом "Свобода, равенство, любовь". Мэр Варшавы Рафал Тшасковский напомнил о необходимости уважать права меньшинств.

Демонстранты с радужными флагами в Варшаве

Демонстрация в поддержку ЛГБТ-сообщества в Варшаве

В столице Польши состоялась массовая акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества под девизом "Свобода, равенство, любовь". "Марш равенства", в котором участвовали несколько тысяч человек, прошел в субботу, 8 июня при поддержке мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Он особо выделил значимость столицы как "открытого и толерантного города". "Каждому следует уважать права меньшинств", - добавил градоначальник. Кроме того, Тшасковский поблагодарил посольства ряда западных стран, которые поддержали мероприятие.

Контекст

Действующие белорусские законы и правоприменительная практика не защищают ЛГБТ-сообщество от языка вражды и преступлений на почве ненависти, утверждают правозащитники. (29.09.2017)

Представление ЛГБТ в привлекательном свете в РФ запрещено законом. Но его применение пока выборочно и ограничивается штрафом. Теперь МВД предложило ввести уголовную ответственность за гей-пропаганду. (20.10.2017)

Еще неделю назад никто не предполагал, что в Германии совсем скоро будут узаконены однополые браки. В то же время считать это революционным событием неверно, полагает Феликс Штайнер. (30.06.2017)

Национал-консервативное правительство Польши выступает против равных прав для однополых семей. Власти республики видят в подобном требовании угрозу традиционной семье.

Ранее мэр Варшавы пообещал включить положения Всемирной организации здравоохранения о сексуальном образовании и толерантности в школьную учебную программу. В свою очередь, министр национального образования Польши Дариуш Пионтковский заявил, что сексуальное образование является обязанностью самих семей, а не школ.

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