Тысячи немецких выпускников протестуют против слишком трудных экзаменов по математике

В целом ряде федеральных земель Германии учащиеся выпускных классов школ придерживаются мнения, что итоговый письменный экзамен по математике, который они сдавали в минувшую пятницу, 3 мая, был слишком сложным. Свой протест в связи с этим они выражают в петициях, размещенных в интернете и адресованных министерствам просвещения федеральных земель Германии. Возмущение школьников, среди которых - жители Баварии, Нижней Саксонии, Бремена, Гамбурга, Саара, Тюрингии, Берлина, Мекленбурга - Передней Померании, разделяют уже более 60 тысяч человек.

Тяжелый выбор Баварии

Жалобы школьников на чересчур сложные задания экзаменов - явление в Германии нередкое. Но чтобы выпускной экзамен вызвал протесты со стороны такого количества выпускников, - это редкость.

Баварские выпускники, например, считают, что в 2019 году количество баллов, по которым в итоге выставляется оценка за письменный экзамен, должно быть здесь снижено и, таким образом, приведено в соответствие с уровнем сложности экзаменационных заданий. В Германии нет ЕГЭ, так как образование, как и культура, является прерогативой федеральных земель. Но внутри той или иной федеральной земли экзаментационные задания - в любом случае одинаковые. А с 2017 года федеральные земли могут выбирать задачи из общего пула. В Баварии выпускники сочли этот выбор слишком тяжелым.

Бывает, кстати, по-разному. В той же Баварии в 2016 году, например, задачи на выпускном экзамене по математике считались довольно сложными, в 2017 году - более простыми, а в 2018 году - и вовсе легкими. В этой связи понятно, почему решавшие в процессе подготовки задачи прошлых лет школьники столкнулись в этом году с такими трудностями. Аналогичные претензии высказывают и выпускники из других федеральных земель.

Что говорят учителя

В Тюрингии учащиеся нашли поддержку со стороны некоторых учителей, которые тоже считают нынешние экзамены по математике неоправданно сложными. В Баварии министерство просвещения уже заявило, что относятся к протестам выпускников со всей серьезностью и проверит, не были ли задачи действительно слишком сложными для учеников.

Вместе с тем глава Немецкого союза учителей Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger) не видит оснований для протестов. По его мнению, задания экзамена по математике, который нынешним абитуриентам пришлось сдавать, нельзя назвать слишком сложными. Он считает, что накалу страстей способствует интернет, и советует подождать сначала, пока они улягутся.

Аналогичного мнения придерживается и председатель Баварского объединения филологов Михаэль Швегерль (Michael Schwägerl). То, что у школьников возникло ощущение, будто письменный выпускной экзамен по математике показался им чересчур трудным, можно понять, поскольку это - абсолютно нормальная человеческая реакция. Он также напоминает: что если посмотреть на статистику оценок учащихся на выпускных экзаменах последних лет, то видно, что их средний балл практически не меняется, - вне зависимости от того, казались ли эти задания тогда трудными или простыми.

Кстати, в 2008 году множество школьников из федеральной земли Северный-Вестфалия тоже протестовали по поводу чрезмерной, как они считали, сложности письменного выпускного экзамена по математике. К этим протестам присоединились и многие родители. И хотя в других регионах Германии аналогичные задания проблем не вызвали, министерство просвещения федеральной земли позволило им пересдать письменный экзамен. Это сделали 1800 выпускников. Три четверти из них улучшили в результате свои оценки.

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