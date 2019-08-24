Тысячи критиков глобализма вышли на марш против G7

В день открытия саммита G7 в Биаррице в субботу, 24 августа, тысячи протестующих против глобализма и политики стран-членов "большой семерки" прошли маршем от французского города Андай через границу с Испанией в город Ирун. По данным французских властей, в данной акции приняли участие 9 тысяч человек. Организаторы называют цифру в 15 тысяч.

Кроме прочего, участники марша несли плакаты с такими слоганами, как "Нет G7 - за иной мир" и "Пора действовать - леса Амазонии горят". Кроме противников политики G7, в марше приняли участие также защитники природы, сторонники независимости басков, а также несколько десятков "желтых жилетов".

Меры безопасности перед встречей "большой семерки" в Биаррице

Как сообщили в тот же день представители МВД Франции в Twitter, в Андае, Биаррице и многих других точках полиция и жандармы "были полностью мобилизованы и поддерживали постоянную бдительность для обеспечения безопасности вокруг G7".

Незадолго до начала саммита президент Франции Эмманюэль Макрон призвал его критиков к "спокойствию и единству". "Мы не справимся с масштабными вызовами, если не будем работать вместе", - заявил он.

Беспорядки накануне открытия саммита G7

Опасения массовых беспорядков, к которым подготовились местные власти, не подтвердились. Как сообщает информагентство AFP, марш протеста 24 августа прошел мирно, без столкновений его участников с полицией.

В то же время днем ранее полиция задержала близ лагеря антиглобалистов 17 человек по обвинению в нарушении правил собраний и запрета на сокрытие лица. В результате столкновений активистов с силами безопасности в этот день четыре полицейских получили легкие травмы.

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