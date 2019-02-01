 Тысячи демонстрантов в Стамбуле вышли в поддержку голодающего депутата | Новости из Германии о Европе | DW | 03.02.2019

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Европа

Тысячи демонстрантов в Стамбуле вышли в поддержку голодающего депутата

Лейла Гювен начала голодовку, находясь в тюрьме, и продолжила ее после освобождения. Она протестует против изоляции в заключении курдского лидера Оджалана.

Акция в Диярбакыре в поддержку Лейлы Гювен, 18 января 2019 г.

Акция в Диярбакыре в поддержку Лейлы Гювен, 18 января 2019 г.

Тысячи человек вышли на улицы Стамбула, чтобы поддержать выступающую в защиту курдов депутата парламента, которая уже почти три месяца держит голодовку. "Лейла Гювен - наша гордость", - скандировали демонстранты в ходе акции, прошедшей в стамбульском районе Бакыркёй в воскресенье, 3 февраля.

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Депутат от Демократической партии народов Лейла Гювен отказывается от приема пищи с 8 ноября в знак протеста против изоляции находящегося в заключении руководителя Курдской рабочей партии (КРП) Абдуллаха Оджалана. Свою голодовку Гювен начала, еще находясь в тюрьме, и не прекратила ее после освобождения 25 января.

Абдуллах Оджалан с 1999 года находится в турецкой тюрьме на острове Имрали. В январе к нему впервые более чем за два года смог прийти брат. Демократическая партия народов добивается для него долгосрочного права посещения и окончания изоляции в заключении.

Правительство в Анкаре уже в течение десятилетий борется с Курдской рабочей партией, которая в Турции, США и странах ЕС считается террористической организацией.

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