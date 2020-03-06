 Тысячи демонстрантов в Гамбурге выступили за прием беженцев | Новости из Германии о Германии | DW | 07.03.2020

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Германия

Тысячи демонстрантов в Гамбурге выступили за прием беженцев

Участники акции в Гамбурге призывают власти ЕС и ФРГ принять беженцев с границы Турции и Греции. Организаторы из движения Seebrücke выступают за эвакуацию мигрантов из лагерей на греческих островах.

Участники демонстрации в Гамбурге

Участники демонстрации в Гамбурге, 7 марта 2020 года

В Гамбурге в субботу, 7 марта, состоялась акция в поддержку беженцев на границе Турции и Греции. Ее организаторы из международного движения Seebrücke ожидают, что власти Евросоюза, Германии и Гамбурга примут беженцев, пытающихся попасть в ЕС через турецко-греческую границу.

В Гамбурге для этих целей можно использовать свободное жилье, считают представители Seebrücke. Кроме того, они призвали эвакуировать жителей лагерей для беженцев на греческих островах.

По оценке полиции, в демонстрации и шествии участвовали до 3900 человек. Сами организаторы заявили о 5 тысячах, призвав выйти на улицу всех, кто выступает за солидарность и право на убежище.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 29 февраля заявил, что власти Турции открыли границы для беженцев из Сирии в ЕС. С тех пор тысячи мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза. Это привело к столкновениям с греческой полицией. По оценке ООН, Турция приняла около 3,6 миллиона беженцев из Сирии.

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  • Флаги ЕС у здания Еврокомиссии

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    Автор: Наталья Позднякова


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Беженцы вновь штурмуют границы Евросоюза

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