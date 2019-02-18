Туск в Раде: визит солидарности и поощрения реформ к 5-летию расстрела Майдана

Председатель Европейского Совета Дональд Туск в Киеве пообещал Украине всестороннюю поддержку со стороны Европы в отражении российской агрессии, призвал продолжать реформы и дал 5 советов.
Президент Украины Петр Порошенко и председатель Европейского Совета Дональд Туск, прибывший в Киев с визитом солидарности, во вторник, 19 февраля, почтили память жертв расстрела демонстрантов Евромайдана. Европейский гость прибыл в украинский парламент, где проходило заседание в связи с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии России против Украины.
В своем выступлении с трибуны Верховной рады Туск подтвердил приверженность Брюсселя партнерству с Украиной, а также заверил, что Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от антироссийских санкций. "Вы устояли, хотя ваши партнеры не всегда помогают вам так, как следовало бы... ЕС не смирится с каким-либо актом агрессии России на море", - сказал Туск, напомнив о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе.
Пять советов Киеву
Туск произнес свою речь на украинском языке и заявил, что, несмотря на противодействие некоторых "друзей России" в Евросоюзе, друзья Украины гарантируют ей дальнейшую поддержку в борьбе за общие европейские ценности и отражение российской агрессии. "Не может быть справедливой Европы без независимой Украины. Не может быть безопасной Европы без безопасной Украины. Проще говоря, не может быть Европы без Украины!" - заявил глава Евросовета и дал пять советов официальному Киеву.
Среди них он упомянул о необходимости избежать внутренних раздоров во время выборов президента и парламента в этом году, реванша национализма и "наркотика популизма". "Основа объединенной Европы - это солидарность вместо эгоизма, историческая правда вместо пропаганды. Опасность соблазна радикального популизма рождается из комплексов и слабости. А украинцы сегодня имеют все основания и права чувствовать себя гордыми и сильными", - выразил уверенность Дональд Туск. Он также призвал продолжить борьбу с коррупцией и открыть социальные лифты для молодежи.
Символическая подпись
Президент Украины Петр Порошенко, который тоже выступал в Верховной раде, завершив свою речь, подписал изменения к конституции, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. Он подчеркнул, что убийство Небесной сотни стало началом "кровавой войны", которую Россия развязала ради восстановления империи, а аннексия Крыма и оккупация частей территории Донбасса стали прелюдией гибридной войны не только против Украины, но и против Запада.
Из зала прозвучала и критика украинских властей: лидер Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров призвал президента Порошенко быстрее вынести на утверждение Верховной рады проект закона об изменениях к конституции, которыми закрепляется статус крымско-татарской автономии. "Право крымско-татарского народа на самоопределение как коренного народа Украины предоставит нашему государству и международным партнерам новые правовые инструменты и рычаги по восстановлению суверенитета Украины над Крымом", - пояснил Чубаров.
В заседании парламента Украины также приняли участие депутаты польского и литовского сеймов.
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