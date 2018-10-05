 Турция расследует исчезновение журналиста в консульстве Саудовской Аравии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.10.2018

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Мир

Турция расследует исчезновение журналиста в консульстве Саудовской Аравии

Джамаль Хашкаджи пропал после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Там его убили, сообщают информагентства со ссылкой на источники в следствии.

Журналист Джамаль Хашкаджи

Журналист Джамаль Хашкаджи

Турция расширила расследование исчезновения известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Журналист был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщают в воскресенье, 7 октября, информационные агентства со ссылкой на источники в следствии.

В Турцию из Саудовской Аравии прибыла "специально для убийства" группа из 15 человек, они убили журналиста в консульстве в начале недели, пишет The Washington Post также со ссылкой на неназванные источники. Эти люди в тот же день покинули Турцию, уточняет AFP. Официального подтверждения этой информации нет.

Контекст

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Сирийская война давно перестала быть лишь противостоянием президента Башара Асада и вооруженных группировок. И за тем, и за другими стоят интересы региональных и мировых лидеров. (12.04.2018)

59-летний Хашкаджи, сотрудничающий с газетой The Washington Post, 2 октября отправился со своей невестой в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для того, чтобы забрать необходимые для предстоящей свадьбы документы. Его невесту в здание не впустили и спустя пять часов ожидания ей сообщили, что Хашкаджи уже ушел из посольства. Она позднее сказала, что не доверяет этой информации и не знает, где сейчас находится журналист.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил агентству Bloomberg, что готов дать разрешение на то, чтобы власти Турции обыскали консульство в Стамбуле, чтобы доказать, что Хашкаджи там нет. "Нам нечего скрывать", - сказал он. У консульства Саудовской Аравии 5 октября прошла акция с требованием отпустить журналиста на свободу.

Джамаль Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял базировавшийся в Бахрейне телеканал Al-Arab. Хашкаджи известен своими критическими публикациями по отношению к властям Саудовской Аравии, в 2017 году он переехал в США. Журналист пишет тексты для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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Азербайджанская журналистка - лауреат альтернативной Нобелевской премии

Контекст

Свободе слова здесь не место?

Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ". (30.04.2015)  

Ссылки в интернете

Сайт Bloomberg

Сайт The Washington Post

Аудио- и видеофайлы по теме

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