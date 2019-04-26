 Турция пообещала не отдаляться от НАТО из-за покупки комплексов С-400 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.05.2019

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Мир

Турция пообещала не отдаляться от НАТО из-за покупки комплексов С-400

Против покупки Турцией комплексов С-400 выступали США и НАТО. Министр обороны Турции заявил, что приобретение комплексов не заставит Анкару отдалиться от НАТО.

министр обороны Турции Хулуси Акар

Министр обороны Турции Хулуси Акар

Турция как член НАТО не намерена отдаляться от альянса из-за заключения соглашения с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов С-400 ("Триумф"). Об этом в пятницу, 3 мая, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. В интервью турецкому телеканалу NTV Акар уточнил, что недавнее предложение США о продаже Анкаре системы Patriot, которая является конкурентом С-400, оказалось "более позитивным", нежели предыдущие предложения Белого дома.

Контекст

Турецкая оппозиция претендует на победу в Стамбуле и Анкаре, двух крупнейших городах страны. Для правящей партии и президента это может стать первым серьезным поражением за 17 лет. (30.03.2019)

Президент Турции подтвердил намерение купить у России зенитные ракетные комплексы С-400. О цене на газ с Путиным ему договориться не удалось. (08.04.2019)

Кроме того, Хулуси Акар заявил, что Вашингтон выказывает "определенную гибкость" в подходе к планируемой зоне безопасности, которая будет создана на северо-востоке Сирии вдоль границы с Турцией. На этой неделе специальный посланник США по Сирии провел переговоры с турецким правительством. Турция заявляла, что хочет создать безопасную зону к востоку от реки Евфрат после того, как бóльшая часть американских войск будет выведена из страны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь с визитом в Москве, заявил, что покупка Анкарой у Москвы ракетных систем С-400 - "суверенное право" страны. Против покупки Турцией С-400 выступают США и НАТО. Если эта сделка состоится, Вашингтон может запретить поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции.

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