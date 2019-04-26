Турция пообещала не отдаляться от НАТО из-за покупки комплексов С-400

Турция как член НАТО не намерена отдаляться от альянса из-за заключения соглашения с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов С-400 ("Триумф"). Об этом в пятницу, 3 мая, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. В интервью турецкому телеканалу NTV Акар уточнил, что недавнее предложение США о продаже Анкаре системы Patriot, которая является конкурентом С-400, оказалось "более позитивным", нежели предыдущие предложения Белого дома.

Кроме того, Хулуси Акар заявил, что Вашингтон выказывает "определенную гибкость" в подходе к планируемой зоне безопасности, которая будет создана на северо-востоке Сирии вдоль границы с Турцией. На этой неделе специальный посланник США по Сирии провел переговоры с турецким правительством. Турция заявляла, что хочет создать безопасную зону к востоку от реки Евфрат после того, как бóльшая часть американских войск будет выведена из страны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь с визитом в Москве, заявил, что покупка Анкарой у Москвы ракетных систем С-400 - "суверенное право" страны. Против покупки Турцией С-400 выступают США и НАТО. Если эта сделка состоится, Вашингтон может запретить поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции.

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