Турция не откажется от покупки у России ракетных систем С-400

Анкара не намерена отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил во вторник, 4 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu. По словам Эрдогана, Турция настроена решительно и будет придерживаться договоренностей с Россией .

В 2017 году Анкара заключила с Москвой контракт на поставку четырех дивизионов систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. В феврале 2019 года глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что комплексы будут приняты на вооружение к октябрю 2019 года.

Представители США и НАТО неоднократно предупреждали Анкару, что российские ЗРС невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса, в который входит и Турция. 22 мая американский телеканал CNBC сообщил, что США грозят исключить Анкару из своей программы поставок истребителей F-35, если она не расторгнет сделку до конца первой недели июня.

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