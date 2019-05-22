Турция не откажется от покупки у России ракетных систем С-400

Несмотря на угрозы США исключить Анкару из программы поставок истребителей F-35, Реджеп Тайип Эрдоган не намерен отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем.
Анкара не намерена отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил во вторник, 4 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu. По словам Эрдогана, Турция настроена решительно и будет придерживаться договоренностей с Россией .
В 2017 году Анкара заключила с Москвой контракт на поставку четырех дивизионов систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. В феврале 2019 года глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что комплексы будут приняты на вооружение к октябрю 2019 года.
Представители США и НАТО неоднократно предупреждали Анкару, что российские ЗРС невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса, в который входит и Турция. 22 мая американский телеканал CNBC сообщил, что США грозят исключить Анкару из своей программы поставок истребителей F-35, если она не расторгнет сделку до конца первой недели июня.
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