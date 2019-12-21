Турция намерена расширить участие в конфликте в Ливии

Турция намерена расширить свое участие в конфликте в Ливии. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность усилить военную поддержку Правительства национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем, которое признано международным сообществом. Анкара изучит возможности для наземной, воздушной и морской поддержки, подчеркнул Эрдоган в воскресенье, 22 декабря.

Парламент Турции днем ранее одобрил соглашение с ПНС. Турция уже поставляет правительственным ливийским силам танки и беспилотные летательные аппараты, напоминает агентство AFP.

Наступление генерала Хафтара на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар с апреля ведет наступление на Триполи. 76-летний генерал, поддерживающий парламент в Тобруке на востоке страны, стремится свергнуть правительство Сараджа. Хафтар является бывшим соратником Муамара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого в 2011 году.

Ливийского генерала поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

В конце ноября Госдепартамент США обвинил российских военных и наемников в дестабилизации ситуации в Ливии. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер указал на присутствие в этой стране "в значительном количестве" российских регулярных войск и бойцов ЧВК Вагнера для поддержки Ливийской национальной армии.

ООН заявила о сотнях жертв среди мирного населения

Организация Объединенных Наций обеспокоена "растущим иностранным вмешательством в Ливии" и вновь призвала к политическому разрешению конфликта. По ее оценке, за время конфликта погибли свыше 280 мирных жителей. Кроме того, более 140 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

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