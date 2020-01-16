 Турция депортировала в ФРГ возможную джихадистку | Новости из Германии о Германии | DW | 16.01.2020

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Германия

Турция депортировала в ФРГ возможную джихадистку

29-летняя женщина и двое ее детей доставлены самолетом в Гамбург. Подозреваемая бежала из лагеря для семей боевиков ИГ.

Женщина в парандже

Турция депортировала в Германию предполагаемую "иностранную джихадистку" из Нордерштедта (земля Шлезвиг-Гольштейн) и двух ее малолетних сыновей в возрасте двух и четырех лет. Как сообщили в федеральной полиции, самолет из Стамбула с 29-летней женщиной и детьми на борту приземлился вечером в среду, 15 января, в международном аэропорту Гамбурга.

Ранее информацию о высылке подтвердили в Twitter представители МВД Турции в Анкаре. Женщину взяли под стражу сразу же после прилета, в 22.00 по местному времени (00.00 четверга мск).

Предполагаемая джихадистка бежала из лагеря для семей боевиков

Контекст

"Исламское государство" еще не побеждено. И оно может вновь заявить о себе, если из-за военной операции Турции его сторонники бегут из тюрем в Сирии, охраняемых курдами, считает Маттиас фон Хайн. (15.10.2019)

Недавний теракт в турецком Газиантепе вновь привлек внимание к стратегии "Исламского государства". Даже отступая на всех фронтах, джихадисты из ИГ способны наносить ответные удары. (23.08.2016)

Ее подозревают в членстве в одной из террористических организаций. По данным следствия, она бежала из лагеря Айн-Исса на севере провинции Ракка в Сирии, известного как тюрьма для семей боевиков экстремистской группировки "Исламское государство".

На конец декабря 2019 года турецкие власти депортировали свыше 100 террористов из зон содержания в Турции и на севере Сирии. Высылка продолжается с 11 ноября минувшего года по линии МВД Турции. Среди депортированных были граждане Германии, Франции, подданные Великобритании, Бельгии и других стран.

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    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

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    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

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    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

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    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

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    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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В 2014 году боевики ИГ захватили территории езидов в Ираке. Многие женщины подверглись насилию, были похищены, проданы в рабство. О тех, кто сегодня воюет против ИГ, - галерея DW. (10.05.2016)  

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