 Турция видит в ″Евровидении″ угрозу моральным ценостям | Новости из Германии о Европе | DW | 05.08.2018

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Европа

Турция видит в "Евровидении" угрозу моральным ценостям

В проводящем "Евровидение" Европейском вещательном союзе царит ментальный хаос, и в этом виновато его руководство, уверен гендиректор турецкого государственного телеканала TRT.

Кончита Вурст на Евровидении-2015

Кончита Вурст на "Евровидении-2015"

Турция не намерена отказываться от бойкота международного песенного конкурса "Евровидение", утверждает гендиректор турецкого государственного телеканала TRT Ибрахим Ерен. "Как общественное телевещание мы не можем в 21.00, когда дети еще не спят, показывать в прямом эфире кого-то вроде бородатого австрийца в юбке, который не верит в половую принадлежность и говорит, что он и мужчина, и женщина", - заявил Ерен, выступая в стамбульском Университете имени Ибн Хальдуна 4 августа, сообщает газета Hürriyet.

Контекст

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В качестве другой причины бойкота Ерен назвал несогласие с системой голосования. Он также рассказал, что говорил с представителями Европейского вещательного союза (EBU), о том, что тот "отступает от собственных ценностей". "В результате другие страны также покинули "Евровидение". В EBU царит ментальный хаос, и в этом виновато его руководство. Если они смогут исправить ситуацию, то мы снова присоединимся к "Евровидению", - заявил Ерен. 

Турция объявила песенному конкурсу бойкот в 2012 году в знак несогласия с изменением системы голосования. Согласно действующим правилам, в голосовании в равной степени участвуют жюри и зрители. Кроме того, в финал автоматически проходят представители пяти стран, платящих самые высокие взносы в EBU (Испания, Италия, Великобритания, Франция и Германия). В 2014 году победителем конкурса стал артист-травести Том Нойвирт из Австрии, известный под сценическим псевдонимом Кончита Вурст.

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  • Евровидение-2018

    Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея)

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  • Евровидение-2018

    Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея)

    Песня викинга

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  • Евровидение-2018

    Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея)

    Спектакль на счастье

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  • Ева Засимаускайте, Литва

    Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея)

    ...И другие

    Едва ли не главной неожиданностью полуфиналов "Евровидения-2018" стало выступление литовской певицы Евы Засимаускайте. Поначалу букмекеры считали, что она вообще не выйдет в финал, но после ее блестящего выступления в полуфинале Ева оказалась в числе фаворитов конкурса. Ее песня "Wenn we´re old" была романтичной и трогательной. Чуть-чуть она не дотянула до десятки лучших. 12-е место.

  • Евровидение-2018

    Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея)

    Рыбак-2

    Александр Рыбак, белорус по происхождению, опять выступил за Норвегию. Песня "Fairytale" принесла ему победу девять лет назад в Москве. В Лиссабоне его композиция "That’s How You Write A Song" фигурировала в списке фаворитов, но на фоне других выступлений выглядела не слишком яркой. Хватило только на 15-е место.

  • Melovin, Украина

    Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея)

    Неэффективные эффекты

    Представитель Украины Melovin (это сценический псевдоним Константина Бочарова) поразил зрителей второго полуфинала своим "технологичным" шоу и линзой в глазу. Но море огня, рояль-гроб и другие эффекты оставили национальные жюри равнодушными. Лишь благодаря поддержке зрителей песня "Under the Ladder" покинула "подвалы" рейтинга и заняла в итоге 17-е место.

    Автор: Ефим Шуман


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Топ-5 финалистов "Евровидения-2017"

Контекст

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Победой представительницы Израиля закончился финал "Евровидения-2018", который прошел в Лиссабоне. DW представляет ее и ее главных конкурентов. (04.05.2018)  

Ссылки в интернете

Hürriyet: Turkey to return Eurovision 'if no more bearded divas'

Аудио- и видеофайлы по теме

Топ-5 финалистов "Евровидения-2017"  

"Евровидение" в Киеве - какую оценку поставят эксперты?  

Немецкая участница "Евровидения-2017" - Левина  

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