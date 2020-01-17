Туристическая отрасль в Австралии потеряла миллионы из-за пожаров

Потери туристической отрасли Австралии из-за беспрецедентных лесных пожаров оцениваются в 619 млн евро. Об этом в четверг, 16 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Австралийский совет туристической индустрии (ATIC).

Огонь распространился на площади в 11,8 млн гектаров (118 тыс. квадратных километров), примерно сопоставимой с территорией Болгарии. Жертвами стихийного бедствия, по последним данным, стали 29 человек.

Небывалые пожары в Австралии - признак климатических изменений

Эксперты уверены, что происходящее - это четкий признак изменения климата. "В том или ином виде эти пожары продолжаются с августа (2019 года. - Ред.). Сейчас - январь, и мы знаем, что еще два с половиной - три месяца - и на юге Австралии вновь начнется сезон пожаров", - отметил руководитель Центра совместных исследований лесных пожаров и природных опасностей Ричард Торнтон. Он 16 января принял участие в профильном форуме Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже.

Между тем погода временно дала пожарным небольшую передышку. Как передала местная газета The Daily Telegraph, Сидней готовится к сильнейшему с ноября 2019 года дождю. Синоптики прогнозируют, что 17 января в районе Графтона (штат Новый Южный Уэльс) выпадут 25-50 мм осадков. До этого дожди вызвали подтопления на дорогах в Маунт Уайт на юго-востоке страны, что привело к транспортному коллапсу.

Ранее стало известно, что Австралия направит 31 млн евро на восстановление дикой природы. Из-за пожаров под угрозой исчезновения оказались несколько видов животных. Так, популяции коал нанесен едва поддающийся учету ущерб.

Смотрите также:

Как животных в Австралии спасают от пожаров Корм животным доставляют по воздуху В национальном парке Уолемми в Новом Южном Уэльсе животным, выжившим после бушевавших здесь лесных пожаров, корм доставляют по воздуху. В основном это сладкий картофель и морковь. Сотрудники национального парка сбрасывают овощи с вертолета туда, где огонь оставил после себя лишь выжженную землю.

Как животных в Австралии спасают от пожаров Спасение для валлаби На этом фото - выживший валлаби, сумчатое млекопитающее из семейства кенгуру. В национальном парке Йенго корм для валлаби также доставляют по воздуху. "Операция по спасению горных валлаби" - так назвали эту акцию в министерстве экологии Австралии. Место, где обитают животные, на северо-западе от Сиднея, в 2000-м году вошло в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но очень сильно пострадало от огня.

Как животных в Австралии спасают от пожаров Кенгуру в безопасности Об этом детеныше кенгуру заботятся сотрудники организации по спасению диких животных WIRES. Спасатели исходят из того, что молодые особи кенгуру могут затем воссоединиться со своими родителями, поэтому необходимо отмечать места, где животные были найдены.

Как животных в Австралии спасают от пожаров Спасенный опоссум Этот опоссум выжил после пожара. Но животное, как видно на фотографии, сильно пострадало от огня: у него обожжены уши и шерсть, повреждены глаза. По данным спасателей, опоссумы, как и другие виды мелких животных, обитающие на деревьях и в кустарниках, особенно сильно пострадали от лесных пожаров.

Как животных в Австралии спасают от пожаров Особая миссия военных Военнослужащие австралийской армии ищут на третьем по величине острове страны - острове Кенгуру - трупы животных, погибших во время пожаров. В этом национальном парке огонь уничтожил деревья и кустарники на площади более 210 000 гектаров. До сих пор огонь полностью не потушен.

Как животных в Австралии спасают от пожаров Погибла половина популяции коал Коалу в клетке, запечатленную на этой фотографии, спасли от огня на острове Кенгуру. Около 50 000 представителей этого вида животных жили здесь до пожаров. По последним данным, половина из них погибла. Но спасенным животным придется и дальше бороться за свое существование, поскольку экосистема, в которой они обитали, разрушена.

Как животных в Австралии спасают от пожаров Выжившие животные остались без привычной среды обитания На этих снимках со спутника - лесные пожары южнее Эдена в Новом Южном Уэльсе. По всей Австралии пламя уничтожило все живое на площади более 10 млн га земли. По оценкам экологов, около миллиарда животных погибли от огня. Но те, кто выжил, лишились привычной среды обитания, а также корма и естественной защиты от солнца и хищников.

Как животных в Австралии спасают от пожаров Почему верблюдов будут отстреливать Верблюды не пострадали от бушевавших в Австралии лесных пожаров. Но правительство страны объявило о необходимости отстрела тысяч этих животных. Такая радикальная мера является следствием экстремальной засухи на континенте. Дикие верблюды, ищущие воду и корм, представляют опасность для деревень аборигенов, загрязняя питьевую воду и уничтожая запасы еды. Автор: Наталья Позднякова

