 Турецкий министр назвал ″печальным″ решение отдать ФРГ Евро-2024 | Новости из Германии о Европе | DW | 27.09.2018

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Европа

Турецкий министр назвал "печальным" решение отдать ФРГ Евро-2024

Министр спорта считает, что Турция в борьбе за право проведения Евро-2024 представила сильную заявку и как страна "ничего не потеряла".

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) на церемонии объявления страны-хозяйки Евро-2024. Ньон, 27 сентября 2018 г.

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) на церемонии объявления страны-хозяйки Евро-2024. Ньон, 27 сентября 2018 г.

Решение отдать Евро-2024 Германии "печально" для УЕФА и самого континентального первенства, считает министр по делам молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу, чья страна конкурировала с ФРГ за право принять футбольный чемпионат. Как заявил Касапоглу в четверг, 27 сентября, Турция представила сильную заявку и как страна "ничего не потеряла".

Контекст

За право принять Евро-2024 борются Германия и Турция. Страну-хозяйку чемпионата континента по футболу назовет исполком УЕФА 27 сентября. DW изучила критерии выбора и вынесла свой вердикт. (26.09.2018)

На проведение чемпионата Европы претендовали Германия и Турция. Берлин сделал акцент на серьезный опыт и богатые футбольные традиции, Анкара - на то, что УЕФА нуждается в новых горизонтах. (27.09.2018)

Турецкий спортивный комментатор Ридван Дилмен заявил, что, по его мнению, с его страной обошлись "несправедливо". Немецко-турецкий депутат правящей Партии справедливости и развития Мустафа Йенероглу, также являющийся близким соратником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, написал на своей странице в Twitter, что Турция стала бы "отличным местом" для Евро-2024, однако добавил, что он "рад за Германию".

Ранее в четверг исполком УЕФА в швейцарском Ньоне принял решение, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. Заявка Немецкого футбольного союза (DFB) изначально рассматривалась в качестве фаворита. DFB сделал акцент на удобное расположение в центре Европы, серьезный опыт проведения крупных турниров (два чемпионата мира и чемпионат Европы) и богатые футбольные традиции. Отмечалось также, что вся немецкая инфраструктура - 10 стадионов, отели, транспортная сеть - уже готовы к проведению турнира и обслуживанию болельщиков, которые приедут на чемпионат. Евро-2024 пройдет на стадионах в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе, Штутгарте, Кельне, Гамбурге, Лейпциге, Дортмунде, Гельзенкирхене и Франкфурте-на-Майне.

Смотрите также:

  • Мюнхен. Стадион Allianz-Arena

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  • Гамбург. Volksparkstadion

    Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

    Гамбург. "Фолькспаркштадион" (Volksparkstadion). Домашний стадион клуба "Гамбург". 51 852 места.

  • Дортмунд. Signal Iduna Park. Домашний стадион клуба Боруссия (Дортмунд)

    Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

    Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк" (Signal Iduna Park). Домашний стадион клуба "Боруссия" (Дортмунд). 65 829 сидячих мест.

  • Штутгарт. Mercedes-Benz Arena

    Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

    Штутгарт. "Мерседес-Бенц-Арена" (Mercedes-Benz Arena). Домашний стадион клуба "Штутгарт". 54 812 мест.

  • Франкфурт-на-Майне. Commerzbank-Arena

    Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

    Франкфурт-на-Майне. "Коммерцбанк-Арена" (Commerzbank-Arena). Домашний стадион клуба "Айнтрахт". 48 500 мест.

  • Дюссельдорф. Стадион Esprit Arena

    Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

    Дюссельдорф. "Эсприт Арена" (Esprit Arena). Домашний стадион клуба "Фортуна". 54 600 мест (после планируемого расширения).

  • Кельн. RheinEnergie-Stadion. Домашний стадион клуба Кельн

    Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

    Кельн. Стадион "Рейн Энерги" (RheinEnergie-Stadion). Домашний стадион клуба "Кельн". 46 195 мест.

  • Гельзенкирхен. Veltins-Arena

    Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

    Гельзенкирхен. "Фельтинс-Арена" (Veltins-Arena). Домашний стадион клуба "Шальке". 54 442 места.

  • Лейпциг. Red Bull Arena. Домашний стадион клуба Лейпциг

    Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

    Лейпциг. "Ред Булл Арена" (Red Bull Arena). Домашний стадион клуба "Лейпциг". 57 тысяч мест (после планируемого расширения).

  • Берлин. Олимпийский стадион. Домашний стадион клуба Херта

    Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

    Берлин. Олимпийский стадион. Домашний стадион клуба "Герта" ("Херта"). 74 475 мест.

    Автор: Ефим Шуман


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Германия примет чемпионат Европы 2024 года

 

Контекст

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

Эти десять футбольных стадионов должны помочь Германии в борьбе за проведение чемпионата Европы 2024 года на территории ФРГ. (15.09.2017)  

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Германия примет чемпионат Европы 2024 года  

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