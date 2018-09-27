Турецкий министр назвал "печальным" решение отдать ФРГ Евро-2024

Министр спорта считает, что Турция в борьбе за право проведения Евро-2024 представила сильную заявку и как страна "ничего не потеряла".
Президент Немецкого футбольного союза (DFB) на церемонии объявления страны-хозяйки Евро-2024. Ньон, 27 сентября 2018 г.
Решение отдать Евро-2024 Германии "печально" для УЕФА и самого континентального первенства, считает министр по делам молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу, чья страна конкурировала с ФРГ за право принять футбольный чемпионат. Как заявил Касапоглу в четверг, 27 сентября, Турция представила сильную заявку и как страна "ничего не потеряла".
Турецкий спортивный комментатор Ридван Дилмен заявил, что, по его мнению, с его страной обошлись "несправедливо". Немецко-турецкий депутат правящей Партии справедливости и развития Мустафа Йенероглу, также являющийся близким соратником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, написал на своей странице в Twitter, что Турция стала бы "отличным местом" для Евро-2024, однако добавил, что он "рад за Германию".
Ранее в четверг исполком УЕФА в швейцарском Ньоне принял решение, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. Заявка Немецкого футбольного союза (DFB) изначально рассматривалась в качестве фаворита. DFB сделал акцент на удобное расположение в центре Европы, серьезный опыт проведения крупных турниров (два чемпионата мира и чемпионат Европы) и богатые футбольные традиции. Отмечалось также, что вся немецкая инфраструктура - 10 стадионов, отели, транспортная сеть - уже готовы к проведению турнира и обслуживанию болельщиков, которые приедут на чемпионат. Евро-2024 пройдет на стадионах в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе, Штутгарте, Кельне, Гамбурге, Лейпциге, Дортмунде, Гельзенкирхене и Франкфурте-на-Майне.
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