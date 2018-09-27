Турецкий министр назвал "печальным" решение отдать ФРГ Евро-2024

Решение отдать Евро-2024 Германии "печально" для УЕФА и самого континентального первенства, считает министр по делам молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу, чья страна конкурировала с ФРГ за право принять футбольный чемпионат. Как заявил Касапоглу в четверг, 27 сентября, Турция представила сильную заявку и как страна "ничего не потеряла".

Турецкий спортивный комментатор Ридван Дилмен заявил, что, по его мнению, с его страной обошлись "несправедливо". Немецко-турецкий депутат правящей Партии справедливости и развития Мустафа Йенероглу, также являющийся близким соратником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, написал на своей странице в Twitter, что Турция стала бы "отличным местом" для Евро-2024, однако добавил, что он "рад за Германию".

Ранее в четверг исполком УЕФА в швейцарском Ньоне принял решение, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. Заявка Немецкого футбольного союза (DFB) изначально рассматривалась в качестве фаворита. DFB сделал акцент на удобное расположение в центре Европы, серьезный опыт проведения крупных турниров (два чемпионата мира и чемпионат Европы) и богатые футбольные традиции. Отмечалось также, что вся немецкая инфраструктура - 10 стадионов, отели, транспортная сеть - уже готовы к проведению турнира и обслуживанию болельщиков, которые приедут на чемпионат. Евро-2024 пройдет на стадионах в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе, Штутгарте, Кельне, Гамбурге, Лейпциге, Дортмунде, Гельзенкирхене и Франкфурте-на-Майне.

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Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Эти десять футбольных стадионов должны помочь Германии в борьбе за проведение чемпионата Европы 2024 года на территории ФРГ. Мюнхен. "Альянц Арена" (Allianz Arena). Домашний стадион клуба "Бавария". 71 тысяча сидячих мест. Эта цифра, а также данные по другим стадионам взяты из официальной заявки Немецкого футбольного союза.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Гамбург. "Фолькспаркштадион" (Volksparkstadion). Домашний стадион клуба "Гамбург". 51 852 места.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк" (Signal Iduna Park). Домашний стадион клуба "Боруссия" (Дортмунд). 65 829 сидячих мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Штутгарт. "Мерседес-Бенц-Арена" (Mercedes-Benz Arena). Домашний стадион клуба "Штутгарт". 54 812 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Франкфурт-на-Майне. "Коммерцбанк-Арена" (Commerzbank-Arena). Домашний стадион клуба "Айнтрахт". 48 500 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Дюссельдорф. "Эсприт Арена" (Esprit Arena). Домашний стадион клуба "Фортуна". 54 600 мест (после планируемого расширения).

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Кельн. Стадион "Рейн Энерги" (RheinEnergie-Stadion). Домашний стадион клуба "Кельн". 46 195 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Гельзенкирхен. "Фельтинс-Арена" (Veltins-Arena). Домашний стадион клуба "Шальке". 54 442 места.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Лейпциг. "Ред Булл Арена" (Red Bull Arena). Домашний стадион клуба "Лейпциг". 57 тысяч мест (после планируемого расширения).

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Берлин. Олимпийский стадион. Домашний стадион клуба "Герта" ("Херта"). 74 475 мест. Автор: Ефим Шуман

