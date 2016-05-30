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Тула

Город в России, административный центр Тульской области.

Sinti und Roma Siedlung in Plechanovo, Russland. © DW/E. Ibragimowa

В Плеханово под Тулой идет снос цыганских домов 30.05.2016

Сообщается, что перед началом сноса в Плеханово были направлены несколько сотен полицейских, включая бойцов ОМОНа и СОБРа, а также военнослужащие внутренних войск.
Russian riot police officers ar epictured in central St.Petersburg on August 31, 2012 during opposition protest action. AFP PHOTO/OLGA MALTSEVA (Photo credit should read OLGA MALTSEVA/AFP/GettyImages)

Под Тулой сотни полицейских оцепили поселок из-за волнений цыган 17.03.2016

Около 500 сотрудников МВД России прибыли в поселок Тульской области для обеспечения порядка при ремонте газопровода. Цыганское население препятствовало устранению утечек газа.
ARCHIV 2012 **** ITAR-TASS: IVANOVO, RUSSIA. SEPTEMBER 28, 2012. An ambulance in a street. (Photo ITAR-TASS/ Vladimir Smirnov)

В ДТП под Тулой погибли восемь граждан Армении 03.11.2015

Число пострадавших составляет несколько десятков человек. Шофер автобуса Москва - Ереван, судя по всему, заснул за рулем.
Eine 40 Tonnen schwere Antriebswelle wird am Freitag (16.02.2001) auf dem Flughafen Leipzig-Halle zum Verladen vorbereitet. Sie ist für ein Stahlwerk in Schanghai (China) bestimmt. Für den Transport wurde aus der Ukraine mit einer Antonow AN 22 das größte Propellerflugzeug der Welt gechartert. Dem Stahlwerk in Schanghai droht ein Produktionsausfall, deshalb ist der Transport der Welle besonders eilig. Hersteller der Antriebswelle ist die Firma SMS Demag aus Nordrhein-Westfalen. dpa/lsn

При крушении Ан-22 в Тульской области погибли 12 человек 29.12.2010

В Тульской области при крушении транспортного самолета Ан-22 погибли 12 человек. Причины аварии выясняются, никаких сообщений о неполадках экипаж на землю не передавал.
Außenansicht des Sitzes der WAZ-Mediengruppe in Essen, aufgenommen am 10.6.2002. Ein Konsortium unter Führung der WAZ-Gruppe steht kurz vor einer milliardenschweren Übernahme der Kernstücke der insolventen KirchMedia. Es ist richtig, dass es Verhandlungen gibt, sagte Gerhard Schute von der WAZ-Gruppe am 10. Juni 2002 der dpa in Essen. Nach dpa-Informationen verhandelt die Essener WAZ-Gruppe in einem Konsortium mit der Commerzbank und dem Hollywood-Studio Columbia TriStar. Eine Einigung steht demnach kurz bevor. Zur KirchMedia gehören vor allem der TV-Konzern ProSiebenSAT.1 und der Rechtehandel. Die Gespräche seien weit fortgeschritten, hieß es in Branchenkreisen. Es sei aber noch ein Gegenangebot eines anderen Interessenten denkbar.

Немецкий медиагигант покупает долю в тульской газете 06.12.2007

Немецкий издательский дом WAZ и тульская газета "Слобода" создают совместное предприятие, которое займется выпуском газет в ряде регионов России.