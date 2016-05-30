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Город в России, административный центр Тульской области.
Сообщается, что перед началом сноса в Плеханово были направлены несколько сотен полицейских, включая бойцов ОМОНа и СОБРа, а также военнослужащие внутренних войск.
Около 500 сотрудников МВД России прибыли в поселок Тульской области для обеспечения порядка при ремонте газопровода. Цыганское население препятствовало устранению утечек газа.
Число пострадавших составляет несколько десятков человек. Шофер автобуса Москва - Ереван, судя по всему, заснул за рулем.
В Тульской области при крушении транспортного самолета Ан-22 погибли 12 человек. Причины аварии выясняются, никаких сообщений о неполадках экипаж на землю не передавал.
Немецкий издательский дом WAZ и тульская газета "Слобода" создают совместное предприятие, которое займется выпуском газет в ряде регионов России.
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