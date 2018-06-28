"Тростенец" - лагерь смерти под Минском, о котором надолго забыли

29 июня в 10 километрах от Минска будет открыт мемориал жертвам нацизма. Во время Второй мировой войны здесь находился один из крупнейших лагерей смерти - "Малый Тростенец", четвертый (по некоторым данным третий) по количеству уничтоженных в нем людей после Освенцима, Треблинка и Майданека и крупнейший на территории бывшего СССР. Предположительно в нем были убиты более 200 тысяч человек - преимущественно депортированных из Западной Европы евреев, но также евреев из Минского гетто, партизан, подпольщиков, военнопленных, местных мирных жителей.

После войны рядом с урочищем Благовщина, относившемуся к "Тростенцу" месту массовых расстрелов, была мусорная свалка, затем - мусорный полигон. Памятный камень здесь установили лишь в 2002 году. С 2010 года ведется работа по созданию мемориального комплекса. Его строительство было поддержано Германией, включая МИД ФРГ, частных лиц и администрации городов, откуда в лагерь смерти под Минском привозили евреев. На открытие мемориала в Благовщине приедет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Накануне этого события DW побеседовала с историком Александром Долговским - одним из создателей выставки, возвращающей имена убитым в "Малом Тростенце".

DW: Что представляет собой часть мемориала "Тростенец", открытие которой состоится 29 июня?

Историк Александр Долговский с посетителями выставки о лагере смерти "Тростенец" из Германии

Александр Долговский: 29 июня открывается вторая часть мемориала на месте, которое было расстрельным с мая 1942-го по конец 1943 года (входящие в первую очередь проекта Дорога памяти и монумент "Врата Памяти" были открыты в 2015 году. - Ред.). В "Тростенце" уничтожалось мирное население Западной Европы, и теперь здесь установлены информационные плиты, где указано, что это мирные граждане. В непосредственной близости находится памятник. Так жертвам "Тростенца" возвращается идентичность, чего в советское время не было. На памятнике написано о заключенных Минского гетто и евреях, депортированных из западных стран. В советском же нарративе их обозначали среди прочего как мирных советских граждан, партизан, подпольщиков. Советская культура памяти осознанно исключала тему Холокоста.

- А почему европейских евреев представляли как мирных советских граждан?

- Чрезвычайная государственная комиссия (по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. - Ред.) здесь впервые столкнулась с массовым уничтожением евреев, депортированных из Западной Европы. Несмотря на многочисленные находки, свидетельствующие о том, кого уничтожали в Тростенце (точнее, в Благовщине), было решено данную категорию жертв представить в конечном отчете советскими мирными гражданами.

- Почему об этом месте после войны забыли не только в Беларуси, но и в Западной Европе?

- В местах уничтожения близ Тростенца преступникам удалось не только убить десятки тысяч жертв, но и сжечь их тела. Из депортированных евреев выжили единицы, которые использовались преступниками на принудительных работах. После войны они разъехались в разные страны мира, где оставались наедине со своими травмами. В странах, из которых были депортированы евреи, предпочли забыть об этой категории жертв. В советской Беларуси же помнили об убитых советских гражданах, партизанах, подпольщиках и военнопленных. Совместное вспоминание о данных местах уничтожения началось в 1990-х, продолжилось в 2000-х годах.

- Много ли белых пятен в истории "Тростенца" на данный момент? Называют разное количество убитых в этом лагере смерти - от 50 тысяч до 2 миллионов.

- 206 500 убитых - данные чрезвычайной комиссии, исследовавшей летом 1944-го места преступлений. Цифры все круглые. Они имеют символическое значение. Но мы должны возвращать память о людях - через лица, фамилии. Этим занимается Историческая мастерская (белорусско-немецкий проект, учрежденный Дортмундским международным образовательным центром, Минским международным образовательным центром имени Йоханнеса Рау и Союзом белорусских еврейских общественных объединений и общин. - Ред.). Результат ее работы - электронный архив - представлен на выставке "Лагерь смерти "Тростенец". История и память". Входящие в нее коллекции - берлинская, минская, дюссельдорфская - посвящены депортированным и местным евреям, уничтоженным в этом лагере смерти.

Школьники и участники экскурсий вешают на деревьях таблички с именами и фотографиями убитых здесь людей

- Каково поле деятельности для исследователей сегодня?

- Возвращать имена. Сама выставка "Лагерь смерти "Тростенец". История и память" является активным действием в рамках общей транснациональной культурной памяти. Открывая экспозицию в разных городах Беларуси, Германии, Швейцарии (в Австрии она еще будет представлена), мы встречаемся с местными инициативами, создающими свои книги памяти. Так в электронном архиве появились кельнская и бременская коллекции имен убитых в "Тростенце" евреев. Скоро выставку представят во Франкфурте, Гиссене, Люнебурге, Вене и Терезине.

- Какова роль иностранных партнеров в создании мемориала в Тростенце?

- Общественные, государственные, религиозные инициативы из разных стран сделали возможным появление этого мемориала. С 2010 года австрийское общественное объединение IM-MER организует мемориальные поездки в Тростенец. Их участники укрепляют на деревьях в Благовщине желтые таблички с именами и фотографиями убитых здесь евреев. А учащиеся школы из деревни Большой Тростенец стали укреплять таблички с именами белорусских жертв.

- Чем отличается культура памяти в Германии и Беларуси? Ведь в Беларуси, как и в Германии, нет ни одной семьи, которую бы не затронула война.

- Германия несет ответственность за преступления нацистов. После восстановления единства Германии возникла общегосударственная концепция мемориализации. Там самокритично обрабатывают историю. Центральное место в культуре памяти - Холокост. Это ключевое преступление, потому что оно не имеет границ, и потому что общество это допустило.

Проблема белорусской культуры памяти в том, что мы охотней представляем себя жертвами и не можем самокритично разбираться с прошлым. Ведь немецкий оккупационный аппарат был недостаточен для тех масштабов преступлений, которые происходили здесь: для уничтожения людей в Беларуси привлекали и местных, и из других регионов СССР.

Белые пятна нашей историографии - вызов нашей культуре памяти. Как мы с этим будем обходиться, способны ли мы выйти за национальные рамки, где мы помним только о своих жертвах? Не может быть своих и чужих жертв, должна быть не национальная, а транснациональная культура памяти.

О лагере смерти в Тростенце мы должны помнить вместе с немцами, чехами, австрийцами, швейцарцами, израильтянами, американцами, жителями других стран, где живут родственники депортированных в Беларусь и убитых здесь евреев. Мы должны говорить не только о страданиях белорусского мирного населения, но и о страданиях депортированных евреев и евреев из Минского гетто, которых мы именно так и назовем. А не так, как кому-то удобно было называть их в прошлом.

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