 Трое подозреваемых по делу о теракте в Страсбурге помещены в СИЗО | Новости из Германии о Европе | DW | 02.02.2019

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Европа

Трое подозреваемых по делу о теракте в Страсбурге помещены в СИЗО

Все содержащиеся под стражей - члены одной семьи. Им вменяется в вину незаконное владение оружием и пособничество открывшему стрельбу на базаре в Страсбурге Шерифу Шекатту.

Полиция у рождественского базара в Страсбурге

Полиция у рождественского базара в Страсбурге (фото из архива)

Трое подозреваемых по делу о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге помещены в следственный изолятор. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в Париже, осведомленные о ходе следствия.

Контекст

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Во Францию, которая страдает от террора как никакая другая страна Европы, стало приезжать меньше туристов. Но непринужденность французов вызывает восхищение, считает Марсель Фюрстенау. (20.08.2016)

Речь идет о членах одной семьи - 32-х, 34-х и 78-ми лет. Они подозреваются в том, что снабдили пистолетом 29-летнего гражданина Франции алжирского происхождения Шерифа Шекатта, впоследствии открывшего стрельбу по посетителям на базаре.

Всем троим вменяется в вину незаконное владение оружием и пособничество в осуществлении "террористического деяния". 

Во вторник, 29 января, стало известно о задержании пятерых подозреваемых по данному делу, спустя сутки двоих из них отпустили.

Полицейские застрелили террориста

Шериф Шекатт 11 декабря 2018 года открыл стрельбу по посетителям ярмарки в Страсбурге, убив пятерых и ранив свыше 10 человек. Он сам был ранен в перестрелке с солдатами, патрулировавшими улицы города, но смог угнать такси и скрыться. В его розыске участвовали более 700 солдат и полицейских.

Предполагали, что преступник покинул город и даже перебрался в Германию, но 13 декабря в Страсбурге, на улице Лазарет в районе Нейдорф, вооруженный ножом и пистолетом Шекатт атаковал полицейских и был застрелен ответным огнем. Ранее он уже находился под подозрением полиции и 27 раз привлекался к ответственности за различные правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии. В 2017 году Германия выслала Шекатта во Францию. Полиция допросила родственников мужчины и нескольких подозреваемых в соучастии.

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    Автор: Екатерина Венкина


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На рождественском базаре в Страсбурге 29-летний мужчина открыл стрельбу. DW следила за развитием событий. (12.12.2018)  

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