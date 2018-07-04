Три истории успеха: как превратить стартап в крутой бизнес

В эти истории невозможно поверить, если вспомнить, с чего все начиналось. Авторы рубрики "Учеба и карьера" рассказывали о них на самом старте. Вначале была просто идея, которая возникла у студентов. Потом эта идея переросла в настоящее дело. Это - бизнес-проекты, которые, как и наша рубрика, прошли проверку временем.

Рецепт успеха из свежих фруктов

История успеха немецкой компании True Fruits началась в 2005 году. Студенты Боннского университета Инга, Марко и Николя поехали на один семестр поучиться в Шотландию. Там они впервые и узнали о том, что такое смузи. Это сегодня на полках немецких супермаркетов можно найти самые разные сорта этого напитка. А в 2006 году, когда студенты из Бонна основали компанию True Fruits и начали массовое производство фруктовых смузи, потребитель в Германии еще не знал, с чем это едят (или пьют).

В 2017 году оборот компании превысил 40 миллионов евро. В интервью DW одна из основателей компании Инга Костер (Inga Koster) десять лет назад дала ценный совет нашим читателям: "Встречи, вечеринки, - все это, конечно, здорово! Однако не забывайте про новую культуру, с которой надо познакомиться. Во время учебы за границей надо быть открытым новым идеям, присматриваться к культурным различиям. В дальнейшем это может помочь вам сделать большой рывок в карьере".

Из студенческой "кухни" - в успешные предприниматели

Это еще одна история, которую наш автор начал так: "Жили-были в баварском городе Пассау три студента - Филипп, Макс и Хубертус..." Услышав по радио рекламу каких-то мюсли, они стали размышлять над тем, чтобы они изменили в этом рекламном ролике. На этом баварские парни решили не останавливаться и вскоре открыли интернет-магазин mymuesli.com, предложив пользователям самим составлять мюсли-смесь из своих любимых ингредиентов. Это было в 2007 году, а в 2009 году в Пассау открылся их первый магазин - не виртуальный, а реальный. Онлайн-предприятие вышло за рамки онлайн-торговли, и сегодня магазины Mymuesli есть не только в Германии, но также в Австрии и Швейцарии.

Макс Виттрок (Max Wittrock), один из основателей компании, в интервью DW десять лет назад дал нашим юзерам такой совет: "Всем, у кого возникают "сумасшедшие идеи", следует отнестись к ним серьезно. Иногда просто нужно заткнуть уши и никого не слушать! Лучше рискнуть и попробовать, чем, проснувшись в 60 лет, подумать, какая у тебя тогда была замечательная идея, а ты ее так и не осуществил".

Стартап, который работает на мужчин

Начало - как в сказке! Однажды в Нью-Йорке молодой человек отправился за покупками в сопровождении профессионального консультанта. Вернулся он очень довольным и рассказал об этом своим подругам из Берлина. Анна Алекс (Anna Alex) и Юлия Бёш (Julia Bösch) сразу сообразили, в чем гениальность этой простой концепции. В 2012 году девушки открыли онлайн-сервис Outfittery. Из стартапа с офисом на чердаке выросло предприятие, сегодня обеспечивающее работой более 250 человек. Офисы компании есть в восьми европейских странах.

Как и предыдущие герои наших сюжетов, берлинские предпринимательницы сделали ставку на интернет. Анна Алекс всегда была уверена в правильности такого выбора: "Это классическая бизнес-модель "рикей" (в переводе с английского rekey- ретранслировать). Мы заключаем договоры с ведущими брендами на приобретение выпускаемой ими одежды и аксессуаров по закупочным ценам, а реализуем все это по розничным расценкам. Вот, собственно, и весь секрет".

Все три компании были созданы молодыми людьми, которые решились сделать то, на что другие не могут решиться годами. Их дело прошло испытание мировым финансовым кризисом и мелкими неурядицами, которые сопровождают любого предпринимателя на его пути. Сегодня в их копилке - деньги и признание. А мы были первыми, кто рассказал вам об этих молодых ребятах на русском языке.

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