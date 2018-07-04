 Три истории успеха: как превратить стартап в крутой бизнес | Учеба и работа в Германии | DW | 28.03.2019

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Учеба и карьера

Три истории успеха: как превратить стартап в крутой бизнес

DW-рубрика "Учеба и карьера" отмечает свой первый юбилей: 10 лет! Герои многих наших радиорепортажей и статей, начинавшие со стартапов, сегодня - акулы бизнеса. Вот три примера.

День рождения

В эти истории невозможно поверить, если вспомнить, с чего все начиналось. Авторы рубрики "Учеба и карьера" рассказывали о них на самом старте. Вначале была просто идея, которая возникла у студентов. Потом эта идея переросла в настоящее дело. Это - бизнес-проекты, которые, как и наша рубрика, прошли проверку временем.

Рецепт успеха из свежих фруктов

История успеха немецкой компании True Fruits началась в 2005 году. Студенты Боннского университета Инга, Марко и Николя поехали на один семестр поучиться в Шотландию. Там они впервые и узнали о том, что такое смузи. Это сегодня на полках немецких супермаркетов можно найти самые разные сорта этого напитка. А в 2006 году, когда студенты из Бонна основали компанию True Fruits и начали массовое производство фруктовых смузи, потребитель в Германии еще не знал, с чем это едят (или пьют).

В 2017 году оборот компании превысил 40 миллионов евро. В интервью DW одна из основателей компании Инга Костер (Inga Koster) десять лет назад дала ценный совет нашим читателям: "Встречи, вечеринки, - все это, конечно, здорово! Однако не забывайте про новую культуру, с которой надо познакомиться. Во время учебы за границей надо быть открытым новым идеям, присматриваться к культурным различиям. В дальнейшем это может помочь вам сделать большой рывок в карьере".

Из студенческой "кухни" - в успешные предприниматели

Это еще одна история, которую наш автор начал так: "Жили-были в баварском городе Пассау три студента - Филипп, Макс и Хубертус..." Услышав по радио рекламу каких-то мюсли, они стали размышлять над тем, чтобы они изменили в этом рекламном ролике. На этом баварские парни решили не останавливаться и вскоре открыли интернет-магазин mymuesli.com, предложив пользователям самим составлять мюсли-смесь из своих любимых ингредиентов. Это было в 2007 году, а в 2009 году в Пассау открылся их первый магазин - не виртуальный, а реальный. Онлайн-предприятие вышло за рамки онлайн-торговли, и сегодня магазины Mymuesli есть не только в Германии, но также в Австрии и Швейцарии.

Макс Виттрок (Max Wittrock), один из основателей компании, в интервью DW десять лет назад дал нашим юзерам такой совет: "Всем, у кого возникают "сумасшедшие идеи", следует отнестись к ним серьезно. Иногда просто нужно заткнуть уши и никого не слушать! Лучше рискнуть и попробовать, чем, проснувшись в 60 лет, подумать, какая у тебя тогда была замечательная идея, а ты ее так и не осуществил".

Стартап, который работает на мужчин

Начало - как в сказке! Однажды в Нью-Йорке молодой человек отправился за покупками в сопровождении профессионального консультанта. Вернулся он очень довольным и рассказал об этом своим подругам из Берлина. Анна Алекс (Anna Alex) и Юлия Бёш (Julia Bösch) сразу сообразили, в чем гениальность этой простой концепции. В 2012 году девушки открыли онлайн-сервис Outfittery. Из стартапа с офисом на чердаке выросло предприятие, сегодня обеспечивающее работой более 250 человек. Офисы компании есть в восьми европейских странах.

Как и предыдущие герои наших сюжетов, берлинские предпринимательницы сделали ставку на интернет. Анна Алекс всегда была уверена в правильности такого выбора: "Это классическая бизнес-модель "рикей" (в переводе с английского rekey- ретранслировать). Мы заключаем договоры с ведущими брендами на приобретение выпускаемой ими одежды и аксессуаров по закупочным ценам, а реализуем все это по розничным расценкам. Вот, собственно, и весь секрет".

Все три компании были созданы молодыми людьми, которые решились сделать то, на что другие не могут решиться годами. Их дело прошло испытание мировым финансовым кризисом и мелкими неурядицами, которые сопровождают любого предпринимателя на его пути. Сегодня в их копилке - деньги и признание. А мы были первыми, кто рассказал вам об этих молодых ребятах на русском языке.

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  • Хлеб

    Убойное меню для делового ужина

    Перед едой

    Нередко в ресторанах перед едой подают ломтики хлеба и намазки. Это первая проверка на хорошие манеры. Брать с жадностью ломтик за ломтиком значит страдать недостатком сдержанности. Конечно, урчащий желудок тоже не внушает солидности - лучше слегка перекусить еще до деловой встречи. Этот и другие советы немецких экспертов по этикету помогут выдержать стресс-тест под названием "Деловой ужин".

  • Суп с лапшой

    Убойное меню для делового ужина

    На первое

    Тайский суп с лапшой в ресторанном меню смотрится безобидно. Трудности возникают в процессе. "Cтеклянная" или рисовая лапша имеет свойство соскальзывать с ложки, разбрасывая брызги супа вокруг тарелки и на одежду. Легче справиться с супом-пюре, который, к тому же легко усваивается. Не хлебать громко, не дуть на суп, не мокать в него хлеб - правила, универсальные для всех первых блюд.

  • Цыпленок

    Убойное меню для делового ужина

    Жирный, но не выгодный

    Жареный цыпленок с хрустящей корочкой - истинное наслаждение для гурмана. Но не для делового партнера. Вряд ли ему доставит удовольствие смотреть на то, как вы с вымазанным в жире подбородком жадно откусываете мясо. К тому же конструкция из груды костей на тарелке после еды - не самое эстетичное зрелище.

  • Форель

    Убойное меню для делового ужина

    Рыбная хирургия

    Заказав целую рыбу, например, любимую немцами форель, вы рискуете потратить свое внимание не на собеседников, а на то, как бы элегантнее отделить рыбную мякоть от костей, да еще и сделать так, чтобы ни одна из них не попала в горло. Более удобная альтернатива - филе или стейк из лосося. Подойдет и любая другая рыба, предварительно разрезанная на куски.

  • Салат

    Убойное меню для делового ужина

    Вот тебе и на!

    В немецком выражении "Da haben wir den Salat" (Вот тебе и на!) неспроста упоминается этот продукт: он полон неприятных сюрпризов. Зеленые листья полезны для здоровья, но не для демонстрации навыков этикета. Обуздать их с помощью вилки не каждому удается. Еще одна ловушка: кусочки салата упрямо застревают между зубами, и собеседнику их трудно не заметить.

  • Спагетти

    Убойное меню для делового ужина

    Ловушка из теста

    Это блюдо, сдобренное томатным соусом, сделает вас героем комического шоу. Пятна на рубашке или вокруг рта уж точно произведут впечатление. Да и мысли о том, как правильно намотать пасту на вилку, - во время бизнес-ланча не к месту. Более выгодное решение - изящные тортеллини.

  • Капучино

    Убойное меню для делового ужина

    Опасный капучино

    Кофе после еды - желанное дополнение к трапезе. Деловая беседа не всегда укладывается в рамки меню из трех блюд. А нередко кофе и десерт - сигнал к переходу от общих тем к разговору по существу. Однако воздушная пенка, оставшаяся на губах, помешает сосредоточиться на главном. Вместо капучино лучше заказать обычный черный кофе или эспрессо.

  • Вино

    Убойное меню для делового ужина

    Алкоголь

    Во время делового ужина не грех заказать пиво или вино. Правил "Белое - к рыбе, красное - к мясу" теперь не придерживаются строго. Единственное: по этикету можно перейти с белого вина на красное, но не наоборот. И если уж выбор пал на пиво, то мешать его с другими напитками - дурной тон. В тоже время, полный отказ от алкоголя во время делового ужина в Германии не потребует каких-либо объяснений.

    Автор: Татьяна Вайнман


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Контекст

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