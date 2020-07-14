Три женщины против Лукашенко. Как в Минске прошел предвыборный митинг Тихановской

Президентская кампания в Беларуси перешла к этапу агитации. В воскресенье, 19 июля, в Минске состоялся первый митинг Светланы Тихановской - она единственная из трех основных соперников Александра Лукашенко смогла стать зарегистрированным кандидатом в президенты. Накануне штаб Тихановской объединился с командами бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий, дипломата Валерия Цепкало, которым Центральная избирательная комиссия страны отказала в регистрации.

По данным правозащитников, на первый митинг объединенного штаба в Минске пришли более 7 тысяч человек. О чем говорила кандидат в президенты и как реагировали люди - в репортаже DW.

Три женщины против Лукашенко

Еще за полчаса до начала митинга Светланы Тихановской в парке Дружбы народов на площади Бангалор в Минске собралось несколько сот человек. Все они ожидали новое трио белорусской политики - кандидата в президенты Светлану Тихановскую, координатора штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову и супругу Валерия Цепкало Веронику. Объединение штабов Бабарико, Цепкало и Тихановской под началом трех молодых женщин привлекло большое внимание политизированной части общества, тем более что ранее президент Александр Лукашенко заявил, что "конституция Беларуси не под женщину".

Ожидая старта мероприятия, минчанка Дарья в разговоре с корреспондентом DW рассказала, что пришла потому, что хочет перемен для себя и своего сына: “Сейчас ему 11 лет, и если мы еще на 5 лет выберем для себя сами знаете кого, то ничего хорошего моего сына ждать не будет. Еще я пришла поддержать наших белорусских женщин, которые взяли на себя это знамя и продолжают его нести".

В начале митинга ведущий устроил перекличку среди собравшихся. Выяснилось, что на митинг пришли абсолютно разные люди - учителя, врачи, пенсионеры, студенты. До прибытия Светланы Тихановской собравшихся развлекали уличные музыканты-скрипачи - они сами присоединились к первому пикету объединенного штаба в Дзержинске и предложили сыграть сначала там, а потом и в Минске.

Практически сразу после начала митинга на площади Бангалор возникли проблемы со связью, люди в толпе предположили, что ее могут глушить. Лишь несколько человек принесли флаги - как официальный, так и национальный бело-красно-белый. У некоторых были плакаты с символами кандидатов объединенного штаба: сердечко, кулак и знак победы. Из этих символов уже родился новый лозунг: "Любім, можам, пераможам”, что в переводе с белорусского означает "Любим, можем, победим".

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская

"Угроза для власти - это не кандидаты, а народ"

Трио появилось на митинге в окружении охраны. Люди, первыми заметившие их прибытие, выбежали встречать женщин с цветами. Тихановская, Колесникова и Цепкало поднялись на сцену под песню “Стены рухнут” и бурные аплодисменты. Увидев число собравшихся на митинг, Светлана Тихановская заплакала. Для нее это было первое подобное выступление.

Первой к микрофону подошла сама кандидат в президенты. Из-за непрекращающихся аплодисментов и криков “Света, Света!” она несколько минут не могла начать свою речь. Тихановская представилась и рассказала, почему она оказалась на этом месте, ведь идти в президенты собирался ее супруг, видеоблогер Сергей Тихановский, который в своем блоге “Страна для жизни” рассказывал о проблемах Беларуси. “Власть испугалась правды, начались репрессии, запугивания, и в итоге Сергея не допустили к регистрации. Но так как у нас в семье один за всех и все за одного, я приняла решение зарегистрироваться кандидатом”, - рассказала Светлана.

Она еще раз напомнила принципы объединенного штаба: призывать избирателей прийти на выборы 9 августа 2020 года и голосовать, освободить политзаключенных и экономических заключенных, провести повторные, честные выборы после 9 августа 2020 года и информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами. “Власти не зарегистрировали Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. А знаете почему? Потому что они испугались, они увидели в этих мужчинах угрозу для власти. Они не поняли, что угроза не в кандидатах, угроза в самом народе. Народу надоело жить в унижении и страхе”.

Оппозиция обещает новые честные выборы после 9 августа

Под оглушительные крики толпы и аплодисменты митинг продолжили представители штаба Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Мария Колесникова рассказала, что большую часть своей жизни занималась музыкой, но теперь все кардинально изменилось. В своей речи она говорила о Беларуси, которая преобразилась за эти несколько месяцев, о жажде перемен среди белорусов и о давлении власти. “Так сложилось, что законные методы в Беларуси используют граждане, в то время как власти используют насилие. Не бойтесь этой угрозы, не бойтесь ОМОНа и автозака. Автозак - это всего лишь машина”, - заявила Колесникова.

Вероника Цепкало в своем выступлении говорила, что каждый год все больше белорусов уезжают жить за границу, ведь там есть свобода и надежда - то, чего нет в Беларуси. Она также призвала белорусов прийти на выборы с браслетами белого цвета, которые можно сделать из любого подручного материала. “Все, кто будет с таким браслетом, покажут, что они против действующей власти”, - сказала Вероника Цепкало.

И Колесникова, и Цепкало также призвали всех голосовать за Светлану Тихановскую 9 августа и пообещали провести новые выборы, если она выиграет. Во время их выступления на экран за сценой выводились лозунги избирательного штаба кандидатки. Митинг и заявления выступающих сопровождались сурдопереводом.

На митинге в поддержку Светланы Тихановской в Минске

Атмосфера концерта

Атмосфера во время митинга скорее напоминала концерт - ведущий заводил толпу, выступления постоянно прерывались аплодисментами и овациями, люди несли десятки букетов Тихановской, Цепкало и Колесниковой. "Нам было бы крайне сложно вырулить из этого всего, если бы мы не видели ваши горящие глаза. Вся сила в вас, спасибо вам большое. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни", - закончила общее выступление Светлана Тихановская.

Митинг продлился чуть более часа. Общаться с собравшимися женщины не стали и сразу после выступления проследовали к машине, в сопровождении толпы и охраны. На сцене еще некоторое время играла музыка, люди стали постепенно расходиться.

"Очень круто было увидеть, что нас так много, что мы все хотим перемен", - говорят друзья Антон и Антон. То, что Светлана Тихановская не вышла с ними пообщаться, их не расстроило: “Людей много, со всеми не пообщаешься".

Так как агитационный митинг - это санкционированное мероприятие, задержаний на нем не было. Такая обстановка некоторых удивила. "Мы пришли, чтобы поддержать Тихановскую. Но немножко непривычно, что мы можем выйти, постоять, похлопать и не сесть в автозак”, – пошутил минчанин Дмитрий.

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