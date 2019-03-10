 Триумф из-под ареста: немецкие критики о новой постановке Серебренникова | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.03.2019

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Культура и стиль жизни

Триумф из-под ареста: немецкие критики о новой постановке Серебренникова

В Гамбурге состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Набукко" в постановке Кирилла Серебренникова. Критики сходятся во мнении: это был успех.

Оксана Дыка (Абигайль) - слева, Димитрий Платаниас (Набукко) - справа

"Набукко" Кирилла Серебренникова: Оксана Дыка (Абигайль) - слева, Димитрий Платаниас (Набукко) - справа

Как отмечает Элизабет Рихтер (Elisabеth Richter), обозреватель телерадиокомпании NDR, публика по достоинству оценила как оригинальные идеи Серебренникова, так и мастерство артистов. Российский режиссер перенес действие знаменитой оперы Верди в наше время, да не куда-нибудь, а в зал заседаний Совета Безопасности ООН. Все центральные арии - это выступления ораторов за трибуной, а главная тема прений - судьба беженцев. В качестве иллюстрации на экране - фотографии, сделанные в Сирии известным российским фотографом Сергеем Пономаревым, а музыку Верди периодически дополняла музыка сирийская.

Контекст

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Знаменитый хор из третьего акта "Va, pensiero" (изначально хор иудейских изгнанников, плачущих в вавилонском плену о потерянной родине и разрушенном Первом храме) в постановке Серебренникова исполняют беженцы - родившиеся в Сирии, Египте и Афганистане люди, волею судеб оказавшиеся в Гамбурге, ставшем для них новой родиной. Для отбора хористов проводился специальный кастинг. Постановщикам было важно вывести на сцену людей, которые на личном примере знают, каково это - жить вдали от разрушенной родины.

"Набукко" Серебренникова задумана как общемировая антипопулистская работа, отмечает агентство AFP.  Эта постановка нацелена против могущественных лиц, несущих ответственность за современные конфликты. Вавилонский деспот Навуходоносор предстает тираном, который правит под лозунгом "Ассирия прежде всего". Его партия называется "Единая Ассирия". Это явные намеки на президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина с его партией "Единая Россия", отмечает AFP. Генеральный директор гамбургского оперного театра Жорж Дельнон отмечает, что постановка Серебренникова - это аллегория сегодняшнего мира. Он инициировал этот проект за три недели до ареста Серебренникова в Санкт-Петербурге в августе 2017 года.

Как сообщает агентство dpa, премьера оперы "Набукко" Джузеппе Верди в воскресный вечер 10 марта стала триумфом Кирилла Серебренникова на гамбургской сцене. Некоторые пассажи шокировали публику, чему свидетельством был свист из зала, но аплодисменты в конце доказали, что послание дошло до зрителя. Премьеру в Гамбурге ждали с особым нетерпением, отмечает dpa, поскольку режиссер работал удаленно, находясь в Москве под домашним арестом, зато к концу вечера даже тем, кто был настроен скептически, стало понятно: талантливому художнику не может помешать даже арест.

Беженцы из Сирии, Египта и Афганистана на сцене Гамбургской оперы. 10 марта 2019 года

Беженцы из Сирии, Египта и Афганистана на сцене Гамбургской оперы. 10 марта 2019 года

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    Автор: Наталия Королева


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Контекст

Культура: афиша по Германии на 2019 год

И в этом году в Германии будет много интересного. (08.01.2019)  

Ссылки в интернете

Информация о постановке на сайте Гамбургского оперного театра

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