 Триполи требует от Парижа разъяснений по поводу ракетных комплексов Javelin | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Триполи требует от Парижа разъяснений по поводу ракетных комплексов Javelin

ПТРК Javelin были обнаружены на базе в Гарьяне, контролируемой генералом Хафтаром. Глава МИД Ливии и его французский коллега обсудили произошедшее по телефону.

ПТРК Javelin

ПТРК Javelin

Международно признанное ливийское правительство национального согласия (ПНС) потребовало "незамедлительных разъяснений" от Парижа, после того как французские вооружения были обнаружены на базе генерала Халифы Хафтара, который с апреля при поддержке самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" (ЛНА) ведет наступление на Триполи.

С соответствующим запросом к министру иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриану обратился его ливийский коллега Мухаммед Тахер Сияла во время телефонной беседы в четверг, 11 июля.

Контекст

Ливийский генерал Хафтар начал вторую фазу наступления на столицу страны Триполи. Ведущие европейские страны по-разному относятся к Хафтару. DW рассказывает, в чем различия позиций. (23.04.2019)

Берлину необходимо взять на себя руководящую роль в политике Евросоюза по отношению к Ливии и попытаться прекратить соперничество между Францией и Италией в этом вопросе, считает обозреватель FAZ. (18.04.2019)

По словам главы МИД Ливии в ПНС, Триполи необходимы данные о том, как противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin "попали к силам Хафтара, когда и каким образом были осуществлены поставки".

Сияла также потребовал, чтобы Париж озвучил информацию о количестве единиц оружия, находящихся в  Ливии "вопреки заявлениям французских властей о поддержке" правительства национального согласия.

Франция отрицает отход от эмбарго

В среду, 10 июля, министерство обороны Франции подтвердило сведения, содержавшиеся в недавней публикации американской газеты The New York Times. В Париже заявили, что ПТРК, стоимостью около 150 тыс. евро - каждый, обнаруженные в июне на базе в городе Гарьян в 100 километрах к югу от Триполи, были приобретены Францией у Соединенных Штатов.

Вместе с тем французские власти отрицают, что поставляли оружие генералу Хафтару в обход эмбарго ООН. По версии французской стороны, вооружения вышли из строя, были складированы, после чего военные потеряли над ними контроль.

Наступление Хафтара

Халифа Хафтар с апреля ведет наступление на Триполи. 75-летний генерал - бывший соратник Муаммара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого повстанцами в 2011 году. С 1990-х годов Хафтар стал одним из самых влиятельных противников Каддафи.

Ливийского генерала поддерживают Египет, ОАЭ и Россия. В последние годы он неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на трех знакомых с ситуацией американских чиновников передало, что Трамп одобрил наступление Хафтара на Триполи, а также его стремление свергнуть признанное международным сообществом правительство.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Автопортрет художника с сыном

    Питер Хьюго любит фотографировать аутсайдеров: бродяг, попрошаек, наркоманов. Собственно и себя, белокожего африканца, он считает аутсайдером. На этой фотографии - он сам вместе со своим сыном. Эту и другие работы Питера Хьюго можно увидеть в Вольфсбурге, где проходит выставка художника. Одна из тем экспозиции - критический взгляд на воспитание детей в стране, где долго царил режим апартеида.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Без клише

    Туман, дерево, спящий под ним человек… Эта фотография сделана в парке Green Point Common в Кейптауне, который другие фотографы часто изображают как солнечное, оживленное место. А работа Питера Хьюго передает одиночество и бесприютность. Дерево символизирует ЮАР, которая, несмотря на экономический рост, еще не преодолела все проблемы и несет на плечах тяжелый груз истории.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Что нас объединяет

    Что такое семья? Какие хрупкие взаимоотношения объединяют людей в обществе? Что их разделяет? Ответы на эти вопросы пытается найти Питер Хьюго в своей серии фотографий под названием "Kin", что означает "родство", "родня", "клан".

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Дома в Соуэто

    Этот натюрморт из серии фотографий "Kin" был снят в Соуэто, окраине Йоханнесбурга, где проживает чернокожее население. Пепельница, пачка сигарет, банкнота и несколько монет, два пульта дистанционного управления для телевизора на потертой салфетке. Эта грустная, почти жалостливая картина передает чувство одиночества и безысходности.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Гиены и люди

    Это фотография из серии "Гиена и другие люди". Чтобы заснять ее, Питер Хьюго путешествовал по Нигерии с бродячими укротителями гиен, которые зарабатывают себе на жизнь, развлекая людей своими номерами. Фотографии документируют парадоксальное смешение городских пейзажей и дикой природы, а также доминирование человека над укрощенными животными.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    На такси с обезьяной

    Во время путешествия по Нигерии Питер Хьюго побывал и в Кано, на севере страны. Там он стал свидетелем забавной сцены, когда вся группа укротителей гиен вместе с гиенами, питонами и обезьянами уместилась в одном такси.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Следы колониализма

    Ботсвана была британской колонией, а в 1966 году стала независимой страной. Ее правовая система до сих пор сохранила британские традиции и символы. Поэтому судьи носят парики и мантии, как во времена колониализма. На этой фотографии из серии "Судьи Ботсваны" изображен судья Моатлходи Марумо.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Киноиндустрия в Нигерии

    Киноиндустрия Нигерии является третьей по величине в мире после США и Индии. Какие темы освещают местные продюсеры? Какой изображает эту страну ее поп-культура? Эти вопросы послужили отправной точкой для серии "Nollywood", представляющей портреты нигерийских актеров.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    В фокусе - индивидуальность

    Для этой серии Питер Хьюго фотографировал своих друзей. Он отредактировал фотографии так, что особенно отчетливо проявился эффект, который производит содержащийся в коже пигмент меланина. В результате стали видны, например, подкожные сосуды или поражения кожи. Различия между темной и светлой кожей ушли на второй план, отчего еще более ярко проявилась индивидуальность портретируемых людей.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    После геноцида

    В 1994 году завершился режим апартеида в ЮАР. Но это был и год геноцида в Руанде. Как относятся к истории страны ее дети, родившиеся уже после этих страшных событий? Этим вопросом Питер Хьюго задается в серии портретов, которая так и называется: "1994".

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Взгляд на другой континент

    Серию "Flat Noodle Soup Talk" Питер Хьюго отснял в Пекине. И на сей раз его интересовали противоречия между разными поколениями: с одной стороны старшим поколением, хорошо помнящим времена культурной революции, а с другой - молодежью, выросшей в контролируемом государством обществе потребления. Выставка фотографий Питера Хьюго в Вольфсбурге продлится до 23.07.2017.

    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


Смотреть видео 02:28

Эскалация конфликта в Ливии

Контекст

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

Фотограф из ЮАР Питер Хьюго портретирует людей различных социальных слоев. Его портреты чрезвычайно правдивы, хотя в некоторых из них и есть элемент гротеска. (28.02.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Эскалация конфликта в Ливии  

ООН: 20 миллионам человек грозит голодная смерть  

Борьба с "Боко Харам" - задача не только Африки  

Также по теме

Khalifa Haftar

Чего добивается в Ливии генерал Хафтар 05.04.2019

Генерал Халифа Хафтар заявил о наступлении на Триполи. Как бывший сподвижник Каддафи и генерал самопровозглашенной армии может повлиять на ситуацию в Ливии?

Libyen, Soldaten von Khalifa Haftar

Наступление Хафтара в Ливии: какова позиция Евросоюза? 23.04.2019

Ливийский генерал Хафтар начал вторую фазу наступления на столицу страны Триполи. Ведущие европейские страны по-разному относятся к Хафтару. DW рассказывает, в чем различия позиций.

Auseinandersetzungen zwischen Haftars Streitkräften und der libyschen Regierung in Tripolis

Силы правительства Ливии ведут контрнаступление против генерала Хафтара 21.04.2019

Лояльные правительству национального согласия силы нанесли авиаудары по позициям командующего "Ливийской национальной армией" под Триполи. Ранее правительство Ливии выдало ордер на арест Хафтара.

Реклама

Самые читаемые

Немецкий капитан спасательного судна добивается блокировки аккаунтов Сальвини  

Как в Германии наказывают несовершеннолетних преступников  

Во что Александр Лукашенко за четверть века превратил Беларусь  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно