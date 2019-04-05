Триполи требует от Парижа разъяснений по поводу ракетных комплексов Javelin

Международно признанное ливийское правительство национального согласия (ПНС) потребовало "незамедлительных разъяснений" от Парижа, после того как французские вооружения были обнаружены на базе генерала Халифы Хафтара, который с апреля при поддержке самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" (ЛНА) ведет наступление на Триполи.

С соответствующим запросом к министру иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриану обратился его ливийский коллега Мухаммед Тахер Сияла во время телефонной беседы в четверг, 11 июля.

По словам главы МИД Ливии в ПНС, Триполи необходимы данные о том, как противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin "попали к силам Хафтара, когда и каким образом были осуществлены поставки".

Сияла также потребовал, чтобы Париж озвучил информацию о количестве единиц оружия, находящихся в Ливии "вопреки заявлениям французских властей о поддержке" правительства национального согласия.

Франция отрицает отход от эмбарго

В среду, 10 июля, министерство обороны Франции подтвердило сведения, содержавшиеся в недавней публикации американской газеты The New York Times. В Париже заявили, что ПТРК, стоимостью около 150 тыс. евро - каждый, обнаруженные в июне на базе в городе Гарьян в 100 километрах к югу от Триполи, были приобретены Францией у Соединенных Штатов.

Вместе с тем французские власти отрицают, что поставляли оружие генералу Хафтару в обход эмбарго ООН. По версии французской стороны, вооружения вышли из строя, были складированы, после чего военные потеряли над ними контроль.

Наступление Хафтара

Халифа Хафтар с апреля ведет наступление на Триполи. 75-летний генерал - бывший соратник Муаммара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого повстанцами в 2011 году. С 1990-х годов Хафтар стал одним из самых влиятельных противников Каддафи.

Ливийского генерала поддерживают Египет, ОАЭ и Россия. В последние годы он неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на трех знакомых с ситуацией американских чиновников передало, что Трамп одобрил наступление Хафтара на Триполи, а также его стремление свергнуть признанное международным сообществом правительство.

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