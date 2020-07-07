Третьяковка и Русский музей: в какие музеи уже можно сходить?

После локдауна постепенно открываются крупнейшие музеи Европы. 15 июля откроется Русский музей в Петербурге, а в Третьяковку в Москве можно уже сейчас!
Смотрите также:
Одними из первых учреждений в области культуры в Германии вышли из локдауна музеи. Корреспондент DW о своей первой посткоронавирусной прогулке по выставочным залам Кельна. (19.05.2020)
Фотографии безлюдных улиц и пустых полок, самодельные маски и одноразовые перчатки... Немецкие музеи начинают собирать артефакты и документы времен коронавирусной пандемии. (24.04.2020)