Тренд в ЕС: сотрудничество с правыми популистами больше не табу

Депутат Европарламента и сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йорг Мойтен (Jörg Meuten) не скрывал своей радости по поводу неожиданных результатов выборов в Тюрингии. Впервые в истории ФРГ премьер-министр одной из федеральных земель был избран в ландтаге благодаря голосам фракции АдГ. В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в день голосования, 5 февраля, Мойтен заявил, что его партия теперь образовала "буржуазный кружок" с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Свободной демократической партией (СвДП).

Премьер-министр на один день

Хотя избранный премьер-министром Тюрингии Томас Кеммерих (Thomas Kemmerich) из СвДП по решению своей партии уже подал в отставку , АдГ может поздравить себя со вступлением в лигу респектабельных партий.

Томас Кеммерих принимает поздравления от лидера фракции АдГ в ландтаге Тюрингии

Мартин Ширдеван (Martin Schindewan), депутат Европарламента от Левой партии, назвал сотрудничество между ХДС, СвДП и АдГ, которое привело к победе Кеммериха, "нарушением табу". Для правых популистов из Европы, которые сейчас формируют четвертую по численности фракцию в Европейском парламенте, это еще один прорыв, подтверждающий тенденцию последних лет.

В целом ряде стран ЕС правые популисты занимают министерские посты, образуют мощную оппозицию или устойчиво ослабляют позиции основных политических партий. Германия до недавних пор была скорее исключением из правил. Хотя следует отметить, что в последние месяцы у европейских популистов был и ряд неудач, например, в Австрии или Италии. Выборы в Тюрингии, несмотря на отставку Кеммериха, могут дать новый импульс АдГ, а вместе с ним и фракции Европарламента "Идентичность и демократия" (ID). Наряду с АдГ в эту фракцию входят итальянская "Лига" Маттео Сальвини, Австрийская партия свободы (АПС) и французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Правые популисты в Австрии уже давно норма

Правопопулистская Австрийская партия свободы неоднократно участвовала в правительственных коалициях на федеральном уровне. Некогда христианско-демократическая Австрийская народная партия (АНП) под руководством своего "гибкого" председателя Себастьяна Курца сблизилась с АПС. АПС была также представлена в правительствах ряда федеральных земель Австрии. В земле Бургенланд она даже состояла в коалиции с социал-демократами до разразившегося в прошлом году скандала вокруг экс-лидера правых популистов, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе

Согласно обнародованным записям скрытой камеры, в 2017 году Штрахе на вилле на Ибице предлагал мнимой племяннице российского олигарха госконтракты в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии. Неподобающие действия Штрахе вынудили канцлера страны Курца расторгнуть коалиционное соглашение с АПС. Канцлер обвинил эту партию в подрыве политической репутации Австрии и отправил в отставку с поста министра внутренних дел члена АПС Херберта Кикля. После выборов премьер-министра Тюрингии Кикль, который в настоящее время возглавляет фракцию АПС в австрийском парламенте, выразил популистам из АдГ свою поддержку.

Никаких запретов в Италии

В Италии уже давно размылись границы между христианскими демократами, консерваторами и правыми радикалами. Консервативно-национальная Forza Italia ("Вперед, Италия") Сильвио Берлускони открыто взаимодействуют с правыми популистами из "Лиги Севера" и неонацистами из партии "Братья Италии". На следующих выборах блок правых партий надеется обойти левых из Движения "5 звезд" и социал-демократов.

Возглавляемая экс-министром внутренних дел Маттео Сальвини "Лига" ранее уже входила в правящую коалицию в Риме в качестве младшего партнера. Сальвини по-прежнему пользуется большой популярностью даже несмотря на недавний проигрыш на выборах в регионе Эмилия-Романья. Можно сказать, что "нарушение табу" в Италии случилось уже много лет назад. Города, коммуны и целые регионы на севере Италии управляются правыми популистами. Сотрудничество с ними зазорным не считается.

Сильвио Берлускони, Джорджа Мелони и Маттео Сальвини во время антиправительственной демонстрации в Риме

Популисты в ЕС набирают силу

Французская правопопулистская партия "Национальное объединение"представлена в местных и региональных органах власти, и ее лидер Марин Ле Пен рассчитывает привести партию к власти на национальном уровне. Сама Ле Пен намерена в 2022 году снова участвовать в президентских выборах во Франции. Это будет уже третья ее попытка стать главой государства. В 2017 году Ле Пен смогла выйти во второй тур выборов, где уступила нынешнему президенту Эмманюэлю Макрону, придерживающемуся либеральных взглядов. Голосование, подобное тому, что состоялось в Тюрингии, вряд ли могло бы кого-то удивить во Франции.

В Испании консерваторы и правопопулистская партия Vox сформировали коалицию в Андалусии. На национальном уровне Vox является третьей по величине силой, и она продолжает продвижение в буржуазный лагерь. А либеральному премьер-министру Нидерландов Марку Рютте дышат в затылок сразу две правопопулистские партии.

В Бельгии, которая вот уже 14 месяцев живет без правительства, наблюдается рост сторонников крайне правой партии "Фламандский интерес" (Vlaams Belang), которая согласно опросам, может стать сильнейшей партией. Правые популисты в Финляндии лишь немного отстают от социал-демократов, занимая второе место в парламенте. Ранее они уже участвовали в правительстве.

И этот список можно продолжить. В Швейцарии, Польше и Венгрии националисты и популисты прочно закрепились во власти. Там "буржуазно-либеральный" лагерь давно вытеснен.

Последует ли Германия тренду?

"Альтернатива для Германии" - крупнейшая оппозиционная партия в бундестаге. Она была основана в 2013 году евроскептиками и сторонниками либеральной экономики, но затем верх в ней взяли националистическое и антимиграционное крыло. Происшедшее в Тюрингии пока больше похоже на несчастный случай, который ХДС, а также СвДП постарались поскорее уладить.

В перспективе, однако, не исключено, что и Германия пополнит ряды европейских стран с министрами - правыми популистами. Крупные народные партии становятся меньше или вообще исчезают. Партии же по краям политического спектра, в особенности правые, усиливают позиции. Неудачи, как, например, в Австрии или Италии, лишь замедляют процесс, но не останавливают его.

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