Трейдеры сообщили об улучшении качества нефти в порту Усть-Луга

Качество российской нефти в порту Усть-Луга на Балтийском море значительно улучшилось, но показатели все еще резко колеблются. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает Reuters со ссылкой на трех покупателей нефти, знакомых с ситуацией. Качество "улучшается, хотя оно и все еще далеко от принятых стандартов", отметил один из них.
Тем временем поставки российской нефти в Польшу и Германию по трубопроводу "Дружба" по-прежнему не осуществляются. О том, когда они будут возобновлены, до сих пор неизвестно, передает Reuters, ссылаясь на источники среди закупщиков.
По делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" задержаны четыре человека, сообщил на заседании правительства министр энергетики РФ Александр Новак. Задержанные находятся в СИЗО.
Нефтепровод "Дружба"
Возбуждено уголовное дело
Он также указал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба". "По итогам проверки найден источник загрязнения - это узел учета "Лопатино" в Самарской области. Следственные действия выявили группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений", - отметил он. Материалы проверки переданы в Генпрокуратуру, добавил Новак.
Министр пообещал, что проблема с загрязненной нефтью будет нормализована до середины мая путем очистки "по одной нитке в каждом из основных экспортных направлений". Он отметил, что 4 мая кондиционная нефть поступила на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, а 6 мая началась прокачка нефти в стороны узла учета "Броды". Поступление кондиционной нефти в порт Усть-Луга ожидается утром 8 мая, сообщил далее Новак.
Он также призвал довести до конца работы по нормализации нефти в "Дружбе", назвав ситуацию с поставками "плохим инцидентом", подрывающим "доверие вообще к тому, как работает система". Кроме того, по его словам, необходимо привлечь виновных к ответственности.
Проблема с загрязненной нефтью
В конце апреля Россия столкнулась с перебоями в экспорте нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ее загрязнения. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны. На Мозырском НПЗ некачественная нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
25 апреля стало известно, что российскую нефть перестали принимать в балтийском порту Усть-Луга. Там покупатели отказались от отгрузки партии марки Urals из-за серьезного превышения норм содержания в сырье органического хлора. Ранее российская компания "Транснефть" провела расследование и выяснила, что источник загрязнения сырья, поступающего на белорусские НПЗ, находится на участке нефтепровода Самара - Унеча.
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Автор: Сергей Елкин