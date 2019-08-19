 Транспортная прокуратура сочла дело из-за лекарства от эпилепсии незаконным | Новости из Германии о России | DW | 19.08.2019

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Россия

Транспортная прокуратура сочла дело из-за лекарства от эпилепсии незаконным

Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как необоснованное, не найдя в нем данных, образующих объективную сторону преступления.

Две упаковки таблеток

Ввоз некоторых зарубежных лекарств в РФ считается незаконным

Транспортная прокуратура не стала возбуждать уголовное дело против матери тяжелобольного ребенка, заказавшей за границей не зарегистрированный в РФ препарат "Фризиум". Об этом в понедельник, 19 августа, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Согласно сообщению, по итогам проверки Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное, поскольку "в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления", предусмотренную статьей УК РФ о контрабанде наркотических и психотропных веществ.

Уголовное дело из-за покупки "Фризиума"

12 августа москвичку Елену (свою фамилию женщина не хотела называть в СМИ), задержали прямо в отделении почты при получении трех посылок, содержащих в общей сложности 600 таблеток "Фризиума". Это лекарство, не доступное в российских аптеках, она заказала в интернете для своего страдающего эпилепсией сына.

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Поскольку один из компонентов препарата входит в перечень психотропных веществ, оборот которых ограничен в РФ, его ввоз на территорию страны, а также его продажа и использование в России считаются незаконными.

16 августа пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что "никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось".

В то же время директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава, общавшаяся с задержанной матерью, рассказала DW, что в связи с покупкой "Фризиума" было возбуждено уголовное дело по факту незаконного ввоза в РФ лекарства на основе веществ, оборот которых ограничен в РФ. Факт возбуждения уголовного дела по этой статье подтвердила впоследствии и Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. При этом указывалось, что женщина, получившая посылку с "Фризиумом", проходит по данному делу как свидетель.

Задержания родителей детей-инвалидов из-за покупки ими не зарегистрированных в РФ препаратов

Как сообщили в Генпрокуратуре, в настоящий момент материалы данного дела направлены на дополнительную проверку в Московскую таможню, ход данной проверки контролирует Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Случай с москвичкой Еленой - не первое задержание родителей детей-инвалидов, пытающихся приобрести или использовать зарубежные лекарства, в составе которых имеются вещества, оборот которых ограничен в РФ. Летом 2018 года в подобной ситуации оказалась жительница Москвы Екатерина Коннова, а в июле 2019 года - москвичка Елена Боголюбова.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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