 Трамп хочет привлечь КНР к новому договору о разоружении | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.08.2019

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Мир

Трамп хочет привлечь КНР к новому договору о разоружении

Президент США Трамп утверждает, что руководство Китая "очень воодушевлено" предложением поучаствовать в переговорах о разоружении. Однако ранее Пекин однозначно отверг такую возможность.

Выступление Дональда Трампа в Белом доме

Выступление Дональда Трампа в Белом доме

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) президент США Дональд Трамп заявил о необходимости заключения нового соглашения между США и Россией, к которому следует привлечь и Китай. По утверждению главы Белого дома, которое он высказал в пятницу, 2 августа, выступая перед журналистами, он уже разговаривал с представителями китайской стороны, которые были "очень воодушевлены" возможными переговорами.

Трамп и ранее высказывался за то, чтобы в переговорах о новом договоре о разоружении принимал участие Китай. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр иностранных ФРГ дел Хайко Мас (Heiko Maas) также призывали КНР подключиться к диалогу о разоружении. Однако Пекин дал ясно понять, что не заинтересован в этом.

Контекст

Договор о ракетах средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование 2 августа. DW - об опасениях Германии и возможных ответных мерах Запада. (02.08.2019)

Кремль может использовать новую ракету средней дальности как щит для традиционной или гибридной войны на постсоветском пространстве, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (16.07.2019)

2 августа, день прекращения действия договора о РСМД, Хайко Мас назвал "скверным для европейской безопасности". Он предлагает заключить новый подобный договор между всеми ядерными державами. (02.08.2019)

2 августа истек шестимесячный срок, который Вашингтон предоставил Москве для устранения допущенных ею нарушений ДРСМД. США возлагают ответственность за прекращение действия договора на Россию. В свою очередь, МИД РФ заявил, что соглашение перестало действовать "по инициативе американской стороны".

Российская ракета 9М729

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве признают наличие ракеты, но утверждают, что она не нарушает договор.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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    Автор: Михаил Бушуев


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